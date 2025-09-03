Furto in casa, 20enne denunciato dopo aver rubato 3.500 euro al coinquilino

Era stato derubato di 3500 euro in contanti custoditi in casa e si era rivolto ai Carabinieri della Stazione di Coreglia Antelminelli (Lucca) per sporgere denuncia. Immediati gli accertamenti dei militari, che hanno permesso di individuare il presunto responsabile: un cittadino pakistano poco più che ventenne, domiciliato in Media Valle, ma formalmente residente in Veneto.

Secondo quanto ricostruito, l’uomo avrebbe approfittato della coabitazione con la vittima, di nazionalità cinese, per sottrarre il denaro da un borsello. Le indagini dei Carabinieri hanno confermato l’ipotesi delittuosa e hanno consentito di recuperare l’intera somma, che è stata restituita al legittimo proprietario.

Notizie correlate