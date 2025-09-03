Gianfranco Pedullà è grave: il Teatro Popolare d'Arte è vicino al suo direttore artistico

In accordo con la famiglia, il Teatro Popolare d'Arte di Lastra a Signa informa che il direttore artistico Gianfranco Pedullà è stato coinvolto in un incidente stradale lo scorso luglio e, a seguito di quell’evento, si trova in condizioni gravissime. Al momento è ricoverato in un centro specializzato nella speranza di riuscire a migliorare la sua situazione sulla quale non è possibile fare alcuna previsione.

L'assenza di Gianfranco Pedullà attualmente crea un grande vuoto sia nella comunità di Lastra a Signa sia a livello nazionale, vista la molteplicità dei ruoli che ha sempre rivestito come attore, regista ed intellettuale impegnato anche in ambito sociale, come testimonia il riconosciuto progetto del Teatro Carcere.

La compagnia del Teatro popolare d’arte, che continua il proprio cammino con la stessa passione che ha animato Gianfranco, si stringe in un abbraccio alla famiglia rispettandone il desiderio di riservatezza in questa fase delicata.

«Il Teatro delle Arti ha subito un duro colpo emotivo. Nonostante la difficoltà, collaboratori e collaboratrici, la compagnia, la formazione e amministrazione si stringono intorno al progetto artistico, operativi e fedeli all’impegno di questa comunità libera e responsabile. Da questa ferita nasce la stagione A voce alta: una reazione forte e corale, un atto di speranza e un orizzonte in cui ritrovarsi per fare e vivere il teatro.» Dichiarano dall’Associazione Teatro popolare d'arte. La nuova stagione sarà presentata nei prossimi giorni con un evento pubblico.

