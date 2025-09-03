Imprevista interruzione idrica nel comune di Empoli

Acque comunica che, per un guasto sulla rete idrica provocato da terzi nel comune di Empoli, sono in corso mancanze d’acqua nella zona industriale Castelluccio e a Marcignana.

I nostri tecnici sono già sul posto e stanno procedendo all’intervento di riparazione.

Il ripristino del regolare servizio, al momento previsto per le ore 21, sarà accompagnato da fenomeni di intorbidamento dell’acqua, destinati comunque a scomparire in breve tempo.

Scusandosi per l’inconveniente, Acque ricorda che per ogni ulteriore informazione o aggiornamento è possibile contattare il numero verde 800 983 389.

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio Stampa

