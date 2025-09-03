Incendio in un deposito dell’ospedale di Cecina: nessun ferito

Un incendio è scoppiato nella tarda mattinata all’ospedale di Cecina, all’interno della Torre D5 che ospita gli ambulatori, in una stanza adibita a deposito.

Le fiamme, che hanno interessato soprattutto materiale cartaceo, sono state spente grazie al pronto intervento del personale anti-incendio e dei vigili del fuoco. Non si registrano feriti né intossicati.

La Asl Toscana nord ovest ha avviato gli accertamenti per stabilire le cause e verificare eventuali danni strutturali. Alcune visite sono state rinviate in via precauzionale e saranno riprogrammate. L’azienda sanitaria ha ringraziato vigili del fuoco e operatori per la gestione tempestiva dell’emergenza.