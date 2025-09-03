'Infinita Bellezza': Ivana Di Martino corre per la tutela del Padule di Fucecchio nella sesta tappa del tour ecologico

Ivana Di Martino, atleta, coach professionista, giornalista e ultrarunner, lancia il progetto "Infinita Bellezza", un viaggio di 10 maratone in 10 giorni attraverso l'Italia (12-21 settembre), affiancata da Legambiente, per celebrare la bellezza del nostro paese e sensibilizzare l’opinione pubblica su sfide ecologiche cruciali, dalla protezione della biodiversità alla difesa delle riserve marine. L’obiettivo è promuovere comportamenti sostenibili e il rispetto per la natura, per salvaguardare un patrimonio ambientale da proteggere. Ogni tappa toccherà luoghi simbolo di sfide ecologiche e culturali: Milano, dove l’inquinamento urbano è una problematica crescente; Torino, dove la riqualificazione fluviale e la riduzione delle emissioni sono urgenti. Crespi d’Adda, dove si può celebrare l’armonia tra lavoro, comunità e natura, promuovendo la difesa dei corsi d’acqua, la mobilità sostenibile e la tutela del paesaggio fluviale e Verona, dove si affronteranno temi legati all’agricoltura sostenibile e alla difesa dei paesaggi rurali minacciati dalla cementificazione. E poi ancora Trento, dove si sosterranno i territori alpini colpiti dalla crisi climatica; la Toscana, lungo la Ciclovia dell’Arno, per promuovere la tutela dei fiumi e la mobilità sostenibile ma anche Gubbio, dove si difendono i boschi e la biodiversità delle aree interne o la Costa dei Trabocchi, esempio di equilibrio tra natura e tradizione, dove si sensibilizzerà sulla protezione del mare e l'erosione costiera. E poi Napoli, per sensibilizzare sull’inquinamento marino e la gestione dei rifiuti ed infine Roma, per chiedere una transizione ecologica nella capitale, per un futuro più verde e vivibile.

Resiliente, ispiratrice, visionaria e solidale, Ivana non corre solo per sé, ma per il nostro futuro. Ogni passo che compie è un appello a un'azione collettiva: proteggere e preservare la bellezza dei nostri paesaggi mozzafiato e i nostri ecosistemi fragili. "Infinita Bellezza" è una chiamata a riscoprire la straordinaria ricchezza del nostro paese, un invito a guardare l’Italia con occhi nuovi, quelli dell’amore e della cura. Il viaggio, che inizierà il 12 settembre a Milano e si concluderà il 21 settembre a Roma, offrirà anche l’opportunità di raccogliere storie, incontrare persone e diffondere un messaggio positivo di rispetto, lentezza e consapevolezza. Grazie a Tribe Running, l’app che permette di trovare compagni di allenamento al proprio ritmo, run club ed eventi nelle zone di interesse, sarà possibile seguire il percorso delle tappe raggiunte da Ivana Di Martino. Chi lo desidera potrà accompagnarla lungo l’intera maratona o percorrere anche solo qualche chilometro in bici o correndo, partecipando così in prima persona all’impresa. In alcune tappe del tour, grazie al supporto di team dedicati di Legambiente, verranno organizzate lungo il percorso sessioni di plogging – una corsa che combina l’attività fisica con la raccolta dei rifiuti. Tutte le indicazioni orari e luoghi verranno segnalate sui social di Legambiente e dell’iniziativa dedicata @puliamoilmondo e su Tribe Running.

Il progetto è promosso dall’associazione fondata da Ivana Di Martino, Run To Be, sostenuto da Arca Sinergie e Sviluppo, società di consulenza specializzata nel settore agroalimentare che supporta le aziende nella crescita sostenibile e nella transizione ecologica, combinando approccio strategico, innovazione tecnica e networking per creare valore concreto e misurabile. "Infinita Bellezza" ha inoltre il Patrocinio del Comune di Milano, del Ministero dell’Ambiente e del Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MIMIT). Partner dell’iniziativa anche Radio24, radio che ospita ogni domenica mattina Personal Best, la trasmissione dedicata alla corsa condotta dalla stessa Di Martino e Silvio Lorenzi. Why Run, negozio di riferimento della community dei runner milanesi, sarà invece lo sponsor tecnico.

Il sostegno a Legambiente

L’impresa di Ivana Di Martino è associata alla campagna Puliamo il Mondo di Legambiente, il più grande evento di volontariato ambientale organizzato nella Penisola nonché edizione italiana di Clean Up the World”. L’iniziativa coinvolge oltre 1.000 circoli locali e più di 600.000 volontari che puliscono parchi, strade, fiumi e spiagge in tutta Italia. Con il supporto di 1.700 comuni e oltre 4.000 aree pulite, l’obiettivo è sensibilizzare la comunità e sviluppare un forte senso civico. La campagna di volontariato si terrà in concomitanza con l’impresa della Di Martino il 19, 20 e 21 settembre, ma le attività di pulizia possono essere organizzate in altri periodi dell’anno (vedi qui per dettagli). Ivana ha deciso di sostenere la campagna offrendo ai suoi follower e sostenitori la possibilità di donare kit gratuiti a scuole primarie e secondarie italiane per partecipare all’iniziativa. I kit conterranno cappellini, guanti, pettorine, sacchi per i rifiuti e materiali informativi. La raccolta fondi per questa causa sarà attiva a questo link con possibilità di donare dal 12 al 21 settembre 2025

“Sono molto emozionata, dopo l’impresa dello scorso anno che mi ha portata da Alta fino a Capo Nord in Norvegia torno a correre una impresa estrema nella mia Italia. In ogni tappa correrò per amore. Amore per la terra che ci ospita, per i luoghi che raccontano chi siamo, per la bellezza fragile che rischia di andare perduta. Corro insieme a Legambiente per ascoltare il respiro dei paesaggi, per dare voce ai silenzi delle montagne, dei fiumi, delle coste che cambiano.” – ha dichiarato Ivana di Martino – “Ogni maratona sarà una carezza, un grido, una promessa. Continuerò a correre, giorno dopo giorno, chilometro dopo chilometro. Perché la bellezza non è solo da ammirare, è da proteggere con il corpo, con il fiato, con la volontà. Questo viaggio è il mio modo di dire grazie, e di chiedere a tutti di fare lo stesso, prima che sia troppo tardi.”

“Siamo orgogliosi di camminare (e correre) al fianco di Ivana Di Martino in questo straordinario viaggio attraverso l’Italia, che unisce sport, passione e impegno per l’ambiente – dichiara Laura Brambilla, responsabile nazionale di Puliamo il Mondo – Sarà un’occasione per moltiplicare l’impatto positivo, promuovere la cura del territorio lungo le tappe del tour, coinvolgere cittadini, associazioni e amministrazioni locali in un movimento diffuso di responsabilità e partecipazione. La bellezza è nelle mani di chi la custodisce. E oggi più che mai abbiamo bisogno di donne e uomini che scelgano di mettersi in cammino”.

Infinita Bellezza: Il Viaggio di Ivana Di Martino attraverso l’Italia

Un viaggio tra città e parchi simbolo di innovazione green. Ogni tappa celebra le soluzioni sostenibili italiane: smart cities, energie rinnovabili e progetti ecologici. Dalle aree urbane alle coste, passando per parchi naturali, per scoprire e valorizzare il futuro sostenibile del nostro Paese.

PRIMA TAPPA | Milano | 12 settembre

Partire da Palazzo Marino significa portare il messaggio ambientale nel cuore politico e simbolico della città. Milano è una delle città italiane più colpite dallo smog: correre qui è un gesto contro l’inquinamento urbano e per la transizione verso una città più verde, vivibile e a misura di persona.

SECONDA TAPPA | Torino | 13 settembre

Città simbolo dell’industria e della riconversione ecologica, Torino ha bisogno di un nuovo rapporto con il suo fiume, il Po. Correre qui è un messaggio per la riqualificazione fluviale, la riduzione delle emissioni urbane e lo sviluppo di infrastrutture verdi.

TERZA TAPPA | Lombardia – Crespi d'Adda | 14 settembre

Correre lungo il fiume Adda passando per Crespi d’Adda, sito UNESCO e villaggio operaio perfettamente conservato, significa valorizzare un modello storico di armonia tra lavoro, comunità e natura. Questa tappa è un messaggio potente per la difesa dei corsi d’acqua, la mobilità dolce, la tutela del paesaggio fluviale e la memoria ambientale.

QUARTA TAPPA | Verona | 15 settembre

Verona è circondata da colline vitate e zone a rischio di cementificazione. Questa tappa è un’occasione per parlare di agricoltura sostenibile, difesa del suolo e paesaggi rurali minacciati da espansione edilizia e monoculture intensive.

QUINTA TAPPA | Trento | 16 settembre

Correre a Trento significa sostenere i territori alpini colpiti dalla crisi climatica: scioglimento dei ghiacciai, eventi estremi, perdita di biodiversità montana. È una tappa per difendere l’arco alpino e le sue comunità.

SESTA TAPPA | Toscana – Padule di Fucecchio | 17 settembre

Il Padule di Fucecchio, la più grande palude interna italiana, rappresenta un esempio di straordinaria biodiversità e di resilienza ambientale. Correre in Valdinievole, un territorio che integra borghi storici e una natura preziosa, è un gesto per la difesa delle zone umide, la tutela della flora e fauna acquatica e la valorizzazione di un paesaggio unico.

SETTIMA TAPPA | Gubbio | 18 settembre

Nel cuore dell’Umbria appenninica, correre a Gubbio vuol dire difendere i boschi, la biodiversità e le comunità interne spesso dimenticate. Un invito a proteggere i polmoni verdi d’Italia dall’abbandono e dai rischi climatici.

OTTAVA TAPPA | Costa dei Trabocchi | 19 settembre

Questa costa è un esempio straordinario di equilibrio tra paesaggio, pesca tradizionale e natura. Correre qui è un gesto per la tutela del mare, contro l’erosione costiera e le trivellazioni, e a favore della riconversione sostenibile del turismo.

NONA TAPPA | Napoli | 20 settembre

Correre a Napoli è un modo per attirare l’attenzione sull’inquinamento marino, la gestione dei rifiuti e la salvaguardia del Golfo. Un invito concreto a difendere le coste e promuovere una gestione ambientale giusta per tutti.

DECIMA TAPPA | Roma | 21 settembre

La capitale d’Italia ha un rapporto difficile con il verde urbano. Correre a Roma, toccando spazi come il Tevere o Villa Ada, è un gesto simbolico per chiedere più parchi, aria pulita, accesso al verde e una vera transizione ecologica anche nei centri decisionali.

Come aderire all’iniziativa

È possibile seguire Ivana Di Martino sul suo account Instagram @ividima e sul suo Blog. E dal 12 settembre anche sui social di Legambiente.

È possibile condividere il viaggio, sostenere la causa, e diventare parte della soluzione per un pianeta migliore sostenendo l’iniziativa Puliamo il Mondo di Legambiente qui (inserire link).

Insieme, ogni passo è una vittoria per l’ambiente!

Fonte: Ufficio Stampa

Notizie correlate