Muore a 93 anni Pierfrancesco Guidi, patron della conceria Guidi e Rosellini e atleta

È morto all’età di 93 anni Pierfrancesco Guidi, conosciuto da tutti come 'Titi', figura di spicco dell’imprenditoria toscana e protagonista anche nel mondo dello sport.

La sua storia è legata alla conceria Guidi e Rosellini, fondata nel 1896 a Pescia e trasferita negli anni Ottanta a Santa Croce sull’Arno, cuore del distretto conciario. Nel 2000 l’azienda si spostò a Ponte Buggianese, ampliando la produzione nel settore calzaturiero e conquistando una notorietà internazionale, arrivando fino a Hollywood, con clienti 'celebri' che hanno vestito i suoi prodotti.

Guidi è stato anche un grande appassionato di atletica. Da giovane atleta stabilì il record toscano nel lancio del disco, misura che mantenne a lungo, sfiorando la convocazione olimpica. Negli anni Settanta assunse la presidenza dell’Atletica Pescia, guidando la società per diversi anni e contribuendo alla crescita dello sport locale.

La comunità lo ricorda come un uomo capace di unire lavoro, famiglia e passione sportiva.

Pierfrancesco Guidi lascia la moglie Grazia, la sorella Fernanda e i tre figli Riccardo, Angelica e Ruggero.

