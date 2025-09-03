Nasce il nuovo Centro Commerciale Naturale Vivi Peccioli

Valorizzare il cuore pulsante di Peccioli e le sue attività commerciali e lavorare su nuove iniziative in grado di rendere il borgo sempre più attrattivo. Questi i principali obiettivi del nuovo Centro Commerciale Naturale di Peccioli 'Vivi Peccioli', la nuova realtà costituita da 12 attività prevalentemente a conduzione femminile che lavoreranno in piena sinergia con Confcommercio Provincia di Pisa. Nel corso dell'assemblea è stata nominata presidente Cristina Prete, titolare insieme al fratello Alberto dell'azienda Tartufi Prete.

“Facciamo i nostri migliori auguri al nuovo Centro Commerciale Naturale e a tutte le imprenditrici e gli imprenditori che si metteranno immediatamente al lavoro per Peccioli” afferma il direttore generale di Confcommercio Provincia di Pisa Federico Pieragnoli. “Per Confcommercio è un orgoglio poter contare su un gruppo di commercianti che si mettono in gioco per valorizzare il proprio territorio, a maggior ragione con un consiglio direttivo a larghissima maggioranza femminile, in un contesto che purtroppo vede il nostro Paese tra le ultime posizioni per occupazione femminile, dove fortunatamente la provincia di Pisa mostra invece segnali di crescita per il numero di imprese condotte da donne: Peccioli ne è la chiara dimostrazione”.

“Ringrazio l'intero consiglio direttivo per la fiducia” le parole della presidente del Centro Commerciale Naturale Cristina Prete “Siamo un gruppo motivato e ricco di idee, aperto a chiunque voglia partecipare e contribuire, sono sicura che faremo un ottimo lavoro. Peccioli è ormai un punto di riferimento per il turismo in Valdera e non solo e siamo convinti che le sue potenzialità possano garantire un ulteriore salto di qualità per le attività presenti nel centro storico, a partire da iniziative ed eventi in grado di promuovere il borgo e le sue eccellenze, proprio come la Notte Nera”

Entusiasmo anche nelle parole del referente sindacale di Confcommercio Provincia di Pisa Luca Pisani: “La crescita di Peccioli è sotto gli occhi di tutti e siamo convinti che attraverso il Centro Commerciale Naturale possano aprirsi nuove interessanti opportunità per le attività del borgo e per l'intero territorio. Crediamo fortemente che solo facendo squadra si possono ottenere dei risultati, la stretta collaborazione e la piena disponibilità dimostrate dall’amministrazione comunale saranno fondamentali anche per sostenere questa importante realtà, che potrà contare sul costante supporto di Confcommercio”

Ecco i componenti del Centro Commerciale Naturale Vivi Peccioli: presidente Cristina Prete (Tartufi Prete); vicepresidente Raffaella Multedo (MuMu Art); Gloria Marianelli (Gloma Tattoo Artist), Lisa Caroti (Vitrea Lab), Andrea Bertini (Gli Orti), Paola Nanna (Alimentari gastronomia Da Paola), Jennifer Chiarei (Bar La Terrazza), Benedetta Bimbi (Lory Parrucchiera), Lorella Ferretti (Pasticceria Ferretti), Sandra Dell'Agnello (Bazar Dell'Agnello Sandra), Cecilia Pieri (Immobiliare Le Colline), Nicola Bulleri (Bulleri Macelleria&Bistrot).

Fonte: Ufficio stampa