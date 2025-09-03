Omicidio di Denisa Paun: chiuse le indagini su Vasile Frumuzache

Chiuse le indagini a carico di Vasile Frumuzache, la guardia giurata romena di 32 anni accusata di omicidio aggravato e distruzione di cadavere di Denisa Paun Adas, 30enne trovata senza vita in un albergo di Prato tra il 15 e il 16 maggio 2025. Gli inquirenti ipotizzano che l’uomo possa aver agito con dei complici, ma al momento non sono ancora stati individuati.

Il 32enne avrebbe ucciso la donna per non pagare un ricatto da 10 mila euro richiesto dalla vittima per non rivelare alla moglie il tradimento. Una perizia ha stabilito che l’indagato era capace di intendere e di volere.

Secondo la procura, l’omicidio sarebbe stato premeditato: due giorni prima, il 14 maggio, Frumuzache avrebbe effettuato sopralluoghi in via Ferrucci, durante la notte (dalle 2:31), e in via Buontalenti, la sera (dalle 22:45), nell’area in cui il giorno del delitto parcheggiò la sua Volkswagen Golf. L’obiettivo, spiegano gli investigatori, era valutare accessi e possibili presenze.

In un primo momento, l’uomo aveva ammesso di aver ucciso Denisa, sostenendo però di aver agito da solo. Dalle intercettazioni in carcere con la moglie è però emerso un dettaglio inquietante: parlando con lei, avrebbe fatto riferimento a 'omicidi', al plurale, lasciando aperto il sospetto che non si tratti di un caso isolato.

Frumuzache ha già confessato anche l’assassinio e l’occultamento del corpo di Ana Maria Andrei, un’altra cittadina romena sparita da Montecatini Terme il 1° agosto 2024. L’auto della donna era stata rinvenuta presso l’abitazione del vigilante in località Bizzarrino, a Larciano (Pistoia).

La magistratura sta ora approfondendo la posizione dell’indagato per verificare eventuali collegamenti con altri episodi simili.

