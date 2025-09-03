Omicidio di Denisa Paun: chiuse le indagini su Vasile Frumuzache

Cronaca Montecatini Terme
Condividi su:
Leggi su mobile

La procura di Prato accusa la guardia giurata romena di 32 anni di omicidio aggravato e distruzione di cadavere. Sospetti su possibili complici e nuovi collegamenti con altri delitti

Chiuse le indagini a carico di Vasile Frumuzache, la guardia giurata romena di 32 anni accusata di omicidio aggravato e distruzione di cadavere di Denisa Paun Adas, 30enne trovata senza vita in un albergo di Prato tra il 15 e il 16 maggio 2025. Gli inquirenti ipotizzano che l’uomo possa aver agito con dei complici, ma al momento non sono ancora stati individuati.

Il 32enne avrebbe ucciso la donna per non pagare un ricatto da 10 mila euro richiesto dalla vittima per non rivelare alla moglie il tradimento. Una perizia ha stabilito che l’indagato era capace di intendere e di volere.

Secondo la procura, l’omicidio sarebbe stato premeditato: due giorni prima, il 14 maggio, Frumuzache avrebbe effettuato sopralluoghi in via Ferrucci, durante la notte (dalle 2:31), e in via Buontalenti, la sera (dalle 22:45), nell’area in cui il giorno del delitto parcheggiò la sua Volkswagen Golf. L’obiettivo, spiegano gli investigatori, era valutare accessi e possibili presenze.

In un primo momento, l’uomo aveva ammesso di aver ucciso Denisa, sostenendo però di aver agito da solo. Dalle intercettazioni in carcere con la moglie è però emerso un dettaglio inquietante: parlando con lei, avrebbe fatto riferimento a 'omicidi', al plurale, lasciando aperto il sospetto che non si tratti di un caso isolato.

Frumuzache ha già confessato anche l’assassinio e l’occultamento del corpo di Ana Maria Andrei, un’altra cittadina romena sparita da Montecatini Terme il 1° agosto 2024. L’auto della donna era stata rinvenuta presso l’abitazione del vigilante in località Bizzarrino, a Larciano (Pistoia).

La magistratura sta ora approfondendo la posizione dell’indagato per verificare eventuali collegamenti con altri episodi simili.

Notizie correlate

Toscana
Cronaca
21 Agosto 2025

Maltempo e piogge: in Toscana oltre 109mila fulmini in 12 ore

Oltre 109.000 fulmini si sono abbattuti sulla Toscana in 12 ore di ondata di maltempo. La nostra regione, fino alla notte appena trascorsa, è stata attraversata da una perturbazione eccezionale. [...]

Montecatini Terme
Cronaca
12 Agosto 2025

Si allarga l'inchiesta su Frumuzache: indagini su altre due giovani scomparse

L'inchiesta su Vasile Frumuzache si starebbe allargando. L'uomo, guardia giurata di origini romene, ha confessato i delitti di due giovani connazionali, i cui resti sono stasti trovati a giugno in [...]

Montecatini Terme
Cronaca
28 Luglio 2025

Rapinò passante a Lecce, arrestato a Montecatini Terme

Un 19enne egiziano, coinvolto in una rapina avvenuta un anno fa a Lecce, è stato arrestato dalla polizia a Montecatini Terme (Pistoia). Insieme ad altri tre complici, già arrestati, aveva [...]



Tutte le notizie di Montecatini Terme

<< Indietro

ISCRIVITI alla newsletter quotidiana di gonews.it

Ogni giorno alle 19 le notizie più importanti

torna a inizio pagina