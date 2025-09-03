Elezioni regionali, Bernard Dika tra i candidati PD: "Per dare più voce a Pistoia"

Iniziate ieri, martedì 2 settembre 2025, le consultazioni del Partito Democratico provinciale di Pistoia in vista delle elezioni di ottobre. Il percorso, condotto dal Segretario provinciale Marco Mazzanti, ha coinvolto Segretari comunali, amministratori locali, consiglieri regionali uscenti e rappresentanti dei giovani e delle donne democratiche, con l’obiettivo di raccogliere le istanze del territorio e definire le candidature da proporre al partito regionale.

Tra i candidati emersi figura Bernard Dika, che ha commentato con un post su Facebook: "Pistoia è la provincia che mi ha accolto bambino, cresciuto e insegnato che i sogni non cadono dal cielo: si realizzano solo se hai il coraggio di lottare insieme agli altri. A scuola ho iniziato a farlo come rappresentante degli studenti, imparando che i diritti vanno difesi ogni giorno. Poi il Presidente Eugenio Giani mi ha dato la responsabilità di coordinare Giovanisì, il progetto regionale per l’autonomia dei giovani.

Poco fa la Direzione provinciale del PD di Pistoia ha deciso di propormi come candidato alle elezioni regionali del 12 e 13 ottobre. Accetto questa sfida per restituire ciò che ho ricevuto e perché voglio che la mia storia diventi una possibilità per tanti altri. Io ci credo. Con tutto me stesso. Per questo mi candido: perché Pistoia deve contare di più, davvero!".

Oltre a Dika, dalle consultazioni sono emerse altre candidature, tra cui Valerio Bandini, Simonetta Bartoletti, Chiara Cardelli, Antonella Cotti, Simona Querci, Irene Bottacci e Stefania Nesi.

I nominativi selezionati saranno ora trasmessi al partito regionale, che definirà la lista finale composta da tre donne e tre uomini, individuando anche il capolista. La Segreteria provinciale ha sottolineato la trasparenza del percorso, ritenendo i nominativi emersi fedeli all’espressione dei soggetti consultati. Con la presentazione della lista prenderà ufficialmente il via la campagna elettorale del Partito Democratico, con l’obiettivo di presentarsi unito e competitivo alle elezioni, nell’interesse della provincia di Pistoia e della Toscana.

