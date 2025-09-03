Poggibonsi, al via i nuovi i nuovi corsi per soccorritore volontario avanzato e di base

Il presidente Giovanni Di Fede: “Portiamo avanti un vero e proprio calendario di incontri, in sede e non solo. Seguire il corso di soccorritore è necessario e utile per chi voglia e possa dedicare qualche ora della propria vita al volontariato. Ma è importante anche come formazione personale, per ampliare le conoscenze. Il volontariato è una scuola di empatia, di aiuto reciproco, di attenzione alla comunità, di collaborazione”

Torna settembre e tornano i corsi per soccorritore volontario, sia avanzato che di base. Primo incontro il 15 settembre, alle 21, alla Pubblica Assistenza Odv di Poggibonsi.

Riparte dunque la stagione della formazione aperta a tutti coloro che vogliono diventare volontari e utile per essere presenti nei servizi di emergenza-urgenza. Chiaramente due sono i livelli, si parte dal primo, dedicato a persone che per la prima volta si approcciano al tema del soccorso e del volontariato. E poi c’è invece un approfondimento e una specifica pensata appositamente per chi invece ha già seguito negli scorsi mesi o anni il corso di base.

Il primo incontro, per tutti, è in calendario come detto per lunedì 15 settembre 2025, alle 21, in via Dante, presso la sede dell’associazione. Iscriversi è facile e gratuito.

Ogni anno, grazie ai nostri dipendenti e volontari, facciamo tantissima formazione dedicata ai soccorritori e non solo – osserva Giovanni Di Fede, presidente dell’associazionePortiamo avanti un vero e proprio calendario di incontri, in sede e non solo. Basta pensare a quante scuole vengono coinvolte. Chiaramente seguire il corso di soccorritore è necessario e utile per chi voglia e possa dedicare qualche ora della propria vita al volontariato. Ma è importante anche come formazione personale, per ampliare le conoscenze, essere insomma almeno persone consapevoli nel momento in cui assistiamo ad un evento come lo può essere un incidente”.

“Chi vuole fare l’esperienza del volontario in ambulanza deve chiaramente aver seguito i corsi - aggiunge Di Fede - Il volontariato, nell’emergenza – urgenza, ma anche nel sociale o altre attività è una scuola di empatia, di aiuto reciproco, di attenzione alla comunità, di collaborazione. Valori che in questo nostro mondo contemporaneo ci guidano per una realtà diversa, ognuno nella propria disponibilità e capacità. Ogni disponibilità è preziosa. Noi abbiamo alla Pubblica circa 90 volontari attivi. E sono un gruppo che fa squadra. Tanti sono i giovani che magari proseguono l’esperienza dopo aver fatto il servizio civile, qui, da noi. Segno di un ambiente positivo che qui abbiamo, della capacità di accoglienza di questa associazione e di andare avanti”.

Per informazioni e iscrizioni ai corsi per soccorritore volontario di base e avanzato basta scrivere alla mail info@papoggibonsi.it o chiamare lo 0577 981736. La Pubblica Assistenza di Poggibonsi è su Facebook all’indirizzo @PAPOGGIBONSI e su Instagram all’indirizzo @PUBBLICA_ASSISTENZA_POGGIBONSI. Anche qui si possono trovare info e indicazioni.

