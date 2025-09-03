A San Miniato la terza edizione del Premio Maltinti: ecco a chi andrà il riconoscimento

Sabato 13 settembre, presso la sala Consiliare del Comune di San Miniato (PT), Via Vittime del Duomo 8, alle ore 11.00, si svolgerà la Cerimonia di premiazione della III Edizione del Premio Mario Maltinti

Con la partecipazione delle autorità sportive e cittadine saranno assegnati i riconoscimenti ai vincitori delle cinque categorie:

ALLENATORE TOSCANA: Davide Saielli (Vintage Volley People Prato)

DIRIGENTE TOSCANA: Francesco Masala (Invictavolleyball Grosseto)

DIRIGENTE NAZIONALE: Laura Bruschini (Volleyrò Casal de’ Pazzi)

ALLENATORE NAZIONALE: Francesco Gregoris (Conegliano)

PRO MERITO: Ex Aequo a Francesca Vannini e Sandro Lazzeroni

Nel corso della cerimonia sarà assegnato un premio speciale alla famiglia di Franco Polidori, membro della giuria, mancato nelle scorse settimane.

Un ‘occasione speciale per ricordare Mario Maltinti, anima della Folgore Pallavolo San Miniato che per oltre 50 anni non ha mai fatto mancare il suo impegno per il mondo della pallavolo. Un pilastro non solo per il volley sanminiatese, ma per tutto il movimento. Un uomo, un dirigente sportivo, che ha saputo accompagnare negli anni tanti giovani talenti, cresciuti secondo i più sani principi dello sport. Mario Maltinti ha avuto anche il merito di creare dal nulla il Trofeo Stacchini, competizione giovanile che tra gli anni ‘80 e ’90 ha visto la partecipazione delle squadre giovanili delle più importanti realtà pallavolistiche italiane.

Il premio è patrocinato da Federazione Italiana Pallavolo, dal CONI Toscana e dal Comune di San Miniato e nel corso di questi tre anni è diventato un punto di riferimento della pallavolo giovanile a livello territoriale, ma anche nazionale.