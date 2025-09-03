Presidio della Lega a Fucecchio: "Polizia municipale torni sotto il Comune"

La Lega torna in piazza a Fucecchio per chiedere maggiore sicurezza e il rafforzamento degli organici delle forze dell’ordine. Nella mattinata di mercoledì 3 settembre, durante il mercato settimanale in piazza XX Settembre, i militanti della sezione comunale, guidati dal vicesegretario provinciale vicario Marco Cordone, hanno allestito un gazebo per sostenere la realizzazione della Tenenza dei Carabinieri e per rilanciare il tema della Polizia locale.

Secondo i leghisti, gli attuali dieci agenti in servizio – comandante compreso – non sarebbero sufficienti a garantire il presidio di un territorio articolato come quello fucecchiese. L’obiettivo, ribadito dal partito, è quello di arrivare ad almeno 18 unità, come già avvenuto in passato.

Dal presidio è emersa inoltre la richiesta, condivisa da numerosi cittadini, di riportare la gestione della Polizia municipale interamente sotto il controllo del Comune, senza più passare dall’Unione dei Comuni Empolese Valdelsa.

«Stamane molte persone ci hanno detto che la Polizia Municipale debba tornare completamente al Comune – ha dichiarato Cordone – perché la gestione associata non risponde alle reali esigenze di sicurezza del territorio fucecchiese».

Il segretario ha poi rilanciato la proposta a livello regionale: «Dalla prossima legislatura sarà il caso di riassegnare le gestioni associate ai Comuni, escludendo la Polizia municipale».

Durante la mattinata, spiegano dalla Lega, diversi cittadini si sono fermati anche per affrontare temi legati alle case popolari e alla Tari. «Da alleati seri e responsabili – ha concluso Cordone – auspichiamo che con Alessandro Tomasi presidente della Regione Toscana possano cambiare molte cose in questa terra che dovrebbe essere baciata da Dio».