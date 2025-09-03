Regionali, PCI Empolese Valdelsa: "Ecco i nostri candidati locali e il nostro programma"

Tra i punti programmatici: lavoro, ambiente, stop a nuova pista di Peretola e no a Multiutility, regolamentazione flussi turistici e la riconversione delle basi NATO
Il Partito Comunista Italiano sta raccogliendo le firme per essere presente con una propria lista alle prossime Elezioni regionali della Toscana, candidando alla Presidenza Enrico Zanieri, operatore sociale e segretario della Federazione di Prato. Lo farà perché non è stato possibile raggiungere un accordo non meramente elettorale con le altre forze della sinistra di classe e nonostante una legge elettorale regionale fra le più penalizzanti e volutamente escludenti del panorama nazionale, che prevede appena una decina di firme utili per essere ammessi alla partecipazione per le forze già presenti in Consiglio Regionale e ben 10.000 per quelle che non lo sono, da raccogliere nelle difficoltà dettate dalla brevità dei tempi e dai vincoli dei meccanismi burocratici, oltretutto, nel caso specifico, in un contesto stagionale del tutto sfavorevole.
È a tal riguardo che in contemporanea stiamo chiedendo di sottoscrivere una petizione popolare per una sostanziale riformulazione di tale iniqua legge.
Le candidate e i candidati per le Elezioni regionali della lista del Partito Comunista Italiano nella Circoscrizione 3 Empolese Valdelsa sono: Cinzia Orsi (Responsabile Regionale Toscana PCI Politiche di Genere); Mauro De Felice (Responsabile Nazionale Lavoro della Federazione Giovanile Comunista Italiana); Susanna Rovai (Capogruppo Consiliare PCI al Comune di Cerreto Guidi e all'Unione dei Comuni Empolese Valdelsa), Sandro Scardigli (Segretario della Sezione PCI "Abdon Mori" Empolese Valdelsa).
Fra i principali punti programmatici che ci impegnamo a portare avanti in Consiglio Regionale e sul territorio ci sono:
- Lotta al precariato, al lavoro nero, al caporalato e difesa dei diritti e della sicurezza dei lavoratori, anche istituendo forme di controllo permanente sul territorio;
- No all'allungamento della pista di Peretola, dannoso per ambiente e residenti e si allo sviluppo dei collegamenti con l'aeroporto di Pisa;
- No alla Multiutility per la gestione delle risorse idriche, si ad una gestione dell'acqua totalmente pubblica;
- No alla resa delle Amministrazioni all'Over Tourism, si alla regolamentazione dei flussi e alla collaborazione Amministrazioni - Proprietà per affitti calmierati per i residenti e gli studenti fuori sede;
- No ad un ulteriore consumo di suolo nei centri urbani ai fini di speculazione edilizia, si a sempre più aree verdi e spazi ecologici di contrasto alle oasi di calore;
- Via la NATO e le sue basi ed uffici di morte dalla nostra Regione; si alla riconversione di queste aree a spazi verdi e centri di accoglienza e di cultura.
PARTITO COMUNISTA ITALIANO - Sezione "Abdon Mori" Empolese Valdelsa
