Regionali, Tomasi: "Se non vinco resto in Consiglio. La mia forza è l’esperienza da sindaco"

Alessandro Tomasi, candidato del centrodestra alla presidenza della Regione Toscana e sindaco di Pistoia, annuncia il suo impegno a tutto tondo in Regione, con o senza vittoria: "Il mio intento è quello di guidare l’opposizione - ha spiegato a margine della presentazione della lista civica È ora! - ma sarà una scelta condivisa con tutta la coalizione. Vedremo i dati, perché quando uno si candida non risponde solo a se stesso, ma a tutti”.

Tomasi ha poi sottolineato la condivisione all’interno del centrodestra sul progetto civico che lo affianca nella campagna: “C’è la volontà comune di abbracciare una lista realmente civica, che porti un valore aggiunto accanto ai partiti. Stiamo provando a presentarci in tutti i collegi, ma la raccolta firme non è stata semplice: il tempo era poco e fino a fine agosto molte persone erano in ferie”.

Poi ha ribadito l'importanza, più volte evidenziata, della sua esperienza amministrativa: "Fare il sindaco è stata l’esperienza più bella della mia vita, mi ha insegnato concretezza e responsabilità. Ho imparato a ponderare i sì e a non aver paura di dire dei no, perché la credibilità si misura sulla coerenza. Ho fatto anche dieci anni di opposizione in consiglio comunale, ed è un tassello importante della mia formazione. È questo, a mio avviso, il vero valore aggiunto che porto in campagna elettorale”.