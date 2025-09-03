Respinta mozione su Ponte a Egola: la maggioranza elenca gli interventi nella frazione

Riportiamo di seguito una nota delle consigliere Pd Elena Marianelli e Franca Torre di San Miniato, in merito alla mozione di tutte le opposizione sugli interventi a Ponte a Egola, presentata in particolare da Gruppo Misto, Filo Rosso, Fratelli d'Italia e Forza Italia, respinta nella seduta del Consiglio comunale lo scorso 15 luglio.

"I gruppi di maggioranza hanno respinto la mozione "Interventi frazione di Ponte a Egola" presentata dai gruppi di opposizione durante la seduta consiliare del 15 luglio 2025, in cui le consigliere ponteaegolesi di maggioranza Torre e Marianelli, hanno dato giustificate motivazioni sulla base di dati concreti, spiegando, tra l’altro, che alcuni piccoli e medi interventi riportati nella mozione, sono già stati avviati nel corso di quest’anno dall’amministrazione comunale tra cui:

- la manutenzione del verde pubblico, per la quale l’amministrazione ha previsto ed investito con l’ultima variazione di bilancio, un aumento di spesa per 110.000,00 € , già eseguita in parte nei mesi estivi e in parte lo sarà nel corso del prossimo autunno. Il taglio dell’erba e la potatura del verde, tra i mesi di Maggio e Giugno è avvenuto più volte;

- di nuovi attraversamenti pedonali rialzati in zone critiche lungo la Via Tosco Romagnola, che attraversa le frazioni di San Miniato Basso, La Catena e Ponte a Egola, ne sono già stati realizzati diversi, tra cui quelli in Via Pannocchia e in via Gramsci; altri ne sono previsti.

- il rifacimento dell’illuminazione pubblica è avvenuta intanto in alcune strade di Ponte a Egola - via Della Gioventù, via Mameli, Piazzetta Cattaneo, via Primo Maggio - con l’installazione e la sostituzione di alcuni pali ormai fatiscenti e luci LED a basso consumo,

- ulteriori interventi relativi all’ammodernamento della pubblica illuminazione, di cui è già stata approvata la perizia d’intervento da parte della Giunta Comunale, comprenderanno le seguenti strade: via della Libertà, via Bixio, via Corridoni, traversa di via Primo Maggio, via Savonarola, via Murri, via Dossetti, via Fratelli Rosselli, piazza M. Biagi, via Contrada Nuova, via Montebicchieri e via Salvadori. Entro la fine del 2025, sarà consegnato un PFTE all’Amministrazione Comunale, propedeutico all’accensione di un mutuo per completare l’efficientamento energetico su tutto il territorio comunale.

- per l’intervento di ristrutturazione e di potenziamento delle fognature di via Gramsci sono stati stanziati 180.000 €; i lavori saranno eseguiti nella primavera del 2026

- In tempi brevi sono previsti altri interventi di segnaletica orizzontale, dando priorità ad alcune segnalazioni già fatte da parte di cittadini.

Ci sono poi altre opere che comportano costi maggiori e saranno realizzate con tempi più lunghi come:

- la realizzazione di due nuove rotatorie, la prima a La Catena in prossimità dell’intersezione con via Guerrazzi da cui si diramerà anche un tratto di strada che collegherà la via Tosco Romagnola a via Gori che andrà a gara nel corso del prossimo autunno; la seconda rotatoria, invece, collegherà Via Tosco Romagnola con Via S. Giovanni Battista, che porta alla frazione Molino d’Egola, per la quale è in fase di definizione il Progetto di fattibilità tecnico-economica per la sua realizzazione;

- relativamente alla rigenerazione delle aree industriali dismesse, nella mozione presentata dai gruppi di minoranza, si chiede inoltre il recupero delle aree dismesse delle concerie, ma vorremo evidenziare che stiamo aspettando la definizione del piano strutturale e il Piano Operativo per attuare questi interventi, come ad esempio il progetto di fattibilità tecnico-economica per la futura Scuola Media di Ponte a Egola, dove verranno utilizzate sicuramente, una o più aree di concerie dismesse;

- inoltre, il recupero di spazi con il riuso di capannoni inutilizzati o concerie dismesse, troverà la sua formula una volta definito il piano strutturale, dando la possibilità all’Amministrazione comunale di attingere ai fondi previsti per la rigenerazione urbana.

Alcune opere risultano già presenti nel documento di programmazione dell’ente (DUP), quali ad esempio:

- il progetto della passerella ciclopedonale a Ponte a Egola, concepito per migliorare la mobilità dolce e che mira a collegare in modo sicuro e sostenibile l’abitato di Ponte a Egola con quello di Molino d’Egola, attraversando il torrente Egola, in cui l’amministrazione si sta già muovendo per la ricerca del suo finanziamento;

- il progetto relativo alla realizzazione di una nuova Scuola media di primo grado a Ponte a Egola, già inserito nella parte strategica del DUP.

Da aggiungere due ultime informazioni:

- l’Amministrazione si sta attivando per aprire prossimamente a Ponte a Egola lo sportello dell’URP diffuso che offrirà una serie di servizi a richiesta del cittadino.

- per quanto riguarda l’area dell’ex distributore Agip di via A. Diaz, la futura realizzazione di un parcheggio per auto, non può ancora cominciare, come da progetto, in quanto, alla luce di ulteriori prelievi da parte dell’ARPAT, permane ancora un punto che non risulta completamente bonificato.

Prima di dar voce ad informazioni fuorvianti, è bene ricordare che il percorso preparatorio per la realizzazione di qualsiasi opera, è lungo perché occorrono vari step a livello burocratico, progettuale, amministrativo ed economico. L’amministrazione si sta adoperando per raggiungere il maggior numero di obiettivi previsti nel programma elettorale.