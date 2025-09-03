Risorse dal Pnrr: sequestrati 150mila euro dalla finanza a Firenze

Una società fantasma, bilanci falsificati, soldi pubblici che rischiavano di finire all’estero. La guardia di finanza ha sequestrato 150mila euro indebitamente percepiti, è scattato il blocco di una tranche di finanziamenti di pari importo. Le fiamme gialle di Firenze hanno agito nell'ambito di un’indagine sul corretto utilizzo delle risorse del PNRR.

Gli accertamenti hanno riguardato una società di Firenze che aveva chiesto un finanziamento agevolato da 300mila euro, in parte a fondo perduto, dichiarando di voler sviluppare una piattaforma digitale per la vendita di prodotti surgelati. Dietro le carte, però, non c’era nulla: bilanci manipolati, documenti costruiti ad arte e una realtà imprenditoriale inesistente.

La prima tranche, da 150 mila euro, era già stata versata. Seguendo i flussi di denaro, si legge nella nota, i finanzieri "hanno scoperto che parte delle somme era stata subito trasferita a una società slovena fittizia, con l’obiettivo di rendere più difficile ogni tracciamento". Il rappresentante legale è stato così denunciato per truffa aggravata, malversazione, autoriciclaggio e false comunicazioni sociali.

