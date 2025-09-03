Si ribalta con il trattore, muore 58enne

Un uomo di 58 anni ha perso la vita nel pomeriggio nelle campagne di Volterra in seguito al ribaltamento del trattore con cui stava lavorando. L’agricoltore è rimasto schiacciato dal mezzo agricolo, senza possibilità di soccorso. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Volterra, che hanno avviato accertamenti per chiarire con precisione la dinamica dell’incidente e verificare i rapporti di lavoro all’interno dell’azienda agricola dove si è verificato il tragico episodio. La vittima risiedeva nel Pisano.
