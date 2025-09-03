Montelupo in lutto: è scomparsa a 57 anni Silla Rovai

"È mancata troppo presto una donna coraggiosa, silenziosa, esemplare". Le parole di Aglaia Viviani, assessora a Montelupo, esprimono tutto il cordoglio e lo sconforto della comunità montelupina. A soli 57 anni, nell'ultimo fine settimana, è scomparsa Silla Rovai. Infermiera, sempre impegnata nel sociale, originaria di Montelupo anche se residente a Marcignana (Empoli), era una figura molto conosciuta in città. La morte ha colto tutta Montelupo di sorpresa, in tanti anche sui social network stanno mandando messaggi per ricordarla.

Così la commemora l'assessora Viviani: "Una donna di cui c'era gran bisogno. Una madre come poche, una persona buona e onesta. Oggi niente post festosi sul nostro paese: Montelupo intero può solo piangere la perdita di Silla Rovai, anche se non viveva più qui. Condoglianze alla famiglia: e, se un paese vuol dire non essere soli, è nostro preciso dovere non lasciare da solo chi resta".

I funerali di Silla Rovai saranno mercoledì 3 settembre alle 11 nella Chiesa di San Giovanni Evangelista a Montelupo.

