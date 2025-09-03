Montelupo in lutto: è scomparsa a 57 anni Silla Rovai

Cronaca Montelupo Fiorentino
Condividi su:
Leggi su mobile

"È mancata troppo presto una donna coraggiosa, silenziosa, esemplare". Le parole di Aglaia Viviani, assessora a Montelupo, esprimono tutto il cordoglio e lo sconforto della comunità montelupina. A soli 57 anni, nell'ultimo fine settimana, è scomparsa Silla Rovai. Infermiera, sempre impegnata nel sociale, originaria di Montelupo anche se residente a Marcignana (Empoli), era una figura molto conosciuta in città. La morte ha colto tutta Montelupo di sorpresa, in tanti anche sui social network stanno mandando messaggi per ricordarla.

Così la commemora l'assessora Viviani: "Una donna di cui c'era gran bisogno. Una madre come poche, una persona buona e onesta. Oggi niente post festosi sul nostro paese: Montelupo intero può solo piangere la perdita di Silla Rovai, anche se non viveva più qui. Condoglianze alla famiglia: e, se un paese vuol dire non essere soli, è nostro preciso dovere non lasciare da solo chi resta".

I funerali di Silla Rovai saranno mercoledì 3 settembre alle 11 nella Chiesa di San Giovanni Evangelista a Montelupo.

 

Notizie correlate

Empoli
Cronaca
31 Agosto 2025

Lieve scossa di terremoto in mattinata nell'Empolese Valdelsa

Una scossa di terremoto si è avvertita nella mattinata di domenica 31 agosto nell'Empolese Valdelsa. Si è trattato di una scossa lieve, avvenuta verso le 8, ma che si è [...]

Montelupo Fiorentino
Cronaca
30 Agosto 2025

Si allontana da casa a Montelupo: trovato senza vita ore dopo

Un drammatico ritrovamento quello avvenuto a Montelupo Fiorentino nel pomeriggio di sabato 30 agosto. Un uomo di quasi ottanta anni è stato trovato senza vita vicino ai binari in zona [...]

Toscana
Cronaca
24 Agosto 2025

È morta Meri Malucchi, ex pallavolista e promotrice della campagna 'Alziamo il Muro'

È morta Meri Malucchi, 58 anni di Lamporecchio, ex pallavolista di serie A1 e A2, con un passato a Firenze e nell'Empoli Pallavolo, e poi allenatrice di lunga carriera, Direttore [...]



Tutte le notizie di Montelupo Fiorentino

<< Indietro

ISCRIVITI alla newsletter quotidiana di gonews.it

Ogni giorno alle 19 le notizie più importanti

torna a inizio pagina