Sorpreso a rubare in un camper, accoltella il proprietario

Un 50enne di Livorno, di nazionalità extracomunitaria, è stato arrestato dai Carabinieri per rapina impropria, lesioni personali e porto ingiustificato di armi. L’uomo, alle Spiagge Bianche di Vada, sarebbe stato sorpreso da un villeggiante mentre rubava un orologio e della bigiotteria da un camper.

Il campeggiatore ha tentato di fermarlo, ma è stato colpito con una coltellata, riportando ferite non gravi. I militari, raccolte le testimonianze e ricostruita la vicenda, hanno rintracciato e fermato il presunto responsabile.

Il tribunale di Livorno, all’udienza di convalida, ha disposto per lui la custodia cautelare in carcere.