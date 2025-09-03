Terremoto nel M5S di Livorno, 3 consiglieri lasciano. Morini: "Incompatibile sostegno a Giani"

Scossone politico nel Movimento 5 Stelle di Livorno: in consiglio comunale il gruppo perde tre membri, tutti ex componenti della giunta Nogarin. A lasciare sono l’ex vicesindaco Stella Sorgente e l’ex assessore Francesco Belais, che hanno annunciato le dimissioni per motivi di lavoro: la prima vincitrice di un concorso da dirigente scolastico, il secondo in partenza per il Sud America.

Diversa la scelta di Andrea Morini, capogruppo e anch’egli ex assessore, che ha comunicato l’addio al M5S motivandolo con l’accordo elettorale con il Pd alle regionali. “Per me è incompatibile il sostegno a Eugenio Giani – ha spiegato – avevamo chiesto discontinuità, che non è stata garantita”. Morini passerà quindi al gruppo misto. Al loro posto dovrebbero entrare i consiglieri Daniele Esposito e Lucia Grassi.