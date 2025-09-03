Uomo trovato morto in un fosso nel Pisano, disposta l’autopsia

Il corpo senza vita di un uomo è stato rinvenuto nel pomeriggio nel fosso della Bufalina, al confine tra il Pisano e Torre del Lago. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri, che non hanno riscontrato segni evidenti di violenza.

La salma è stata trasferita all’istituto di medicina legale per l’autopsia, che dovrà chiarire le cause del decesso. Secondo le prime informazioni, si tratterebbe di un senza fissa dimora di circa sessant’anni, conosciuto nella zona, ma l’identificazione non è ancora ufficiale poiché l’uomo non aveva documenti con sé.

In passato la vittima aveva ricevuto sostegno dai centri Caritas locali.