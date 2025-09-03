Viabilità rinnovata a Empoli: apre il prolungamento di via Liguria

L'avvio dell'anno scolastico a Empoli porta con sé una nuova viabilità nell'area della scuola 'J. Carrucci' di San Martino, tra Pontorme e Serravalle. Sarà infatti aperto il tanto atteso prolungamento di via Liguria fino a ricongiungersi con via Serravalle a San Martino, che porterà alla decongestione della zona nei momenti di entrata e uscita delle bambine e dei bambini dalla scuola.

La nuova strada, nella quale andranno confluire anche via Lombardia e via Piemonte, era compresa in un pacchetto di opere di urbanizzazione primaria privata conclusosi a fine luglio 2023. A servizio della strada sono presenti i raccordi alla viabilità esistente, nuovi parcheggi e marciapiedi oltre al verde pubblico e un nuovo tratto di pista ciclabile.