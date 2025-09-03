Viabilità rinnovata a Empoli: apre il prolungamento di via Liguria

L'avvio dell'anno scolastico a Empoli porta con sé una nuova viabilità nell'area della scuola 'J. Carrucci' di San Martino, tra Pontorme e Serravalle. Sarà infatti aperto il tanto atteso prolungamento di via Liguria fino a ricongiungersi con via Serravalle a San Martino, che porterà alla decongestione della zona nei momenti di entrata e uscita delle bambine e dei bambini dalla scuola.

La nuova strada, nella quale andranno confluire anche via Lombardia e via Piemonte, era compresa in un pacchetto di opere di urbanizzazione primaria privata  conclusosi a fine luglio 2023. A servizio della strada sono presenti i raccordi alla viabilità esistente, nuovi parcheggi e marciapiedi oltre al verde pubblico e un nuovo tratto di pista ciclabile.

A completare la viabilità, riaprirà anche il tratto di via di San Martino che era stato chiuso per il cantiere.

Con ordinanza n. 362 del 2 settembre 2025, si disciplina dunque tutta la viabilità rinnovata per l'area, dove saranno istituiti molti sensi unici. La popolazione è stata avvisata con dei volantini distribuiti nel quartiere. Ecco il dettaglio delle novità:

a) Via Liguria: doppio senso di marcia nel tratto dall’intersezione con via Guido Monaco all’ingresso del parcheggio (ricompreso fra via Guido Monaco e via Liguria) antistante la scuola G. Vanghetti

b) Via Liguria: senso unico di marcia in direzione di Via Serravalle a San Martino nel tratto dall’ingresso al parcheggio (ricompreso fra via Guido Monaco e via Liguria) antistante la scuola G. Vanghetti, fino all’intersezione con Via Serravalle a San Martino;

c) Via Lombardia: senso unico di marcia in direzione di Via Veneto dall’intersezione con la nuova strada che collega via Liguria con Via di San Martino;

d) Via Piemonte: senso unico di marcia in direzione della nuova strada di lottizzazione che congiunge via Liguria a via di San Martino, dall’intersezione con via Guido Monaco e via Giro delle Mura Nord;

e) Via di San Martino: senso unico di marcia in direzione di via Giro delle Mura Nord, dall’intersezione con via Serravalle a San Martino;

f) Nuova strada di lottizzazione che congiunge via Liguria a via di San Martino: doppio senso di marcia;

g) Via Emilia: dall’intersezione con via Lombardia senso unico in direzione di via Liguria;

h) Via Veneto: obbligo di svolta a destra o sinistra, all’intersezione con via Lombardia, con senso unico sia in direzione di via Liguria sia in direzione di via Piemonte.

MARCIA DELLA PACE - Con ordinanza 360 del 2 settembre 2025 si disciplina anche la viabilità in occasione della Marcia della Pace di venerdì 5 settembre Dalle ore 19:15 alle ore 21:00 per piazza Farinata degli Uberti, via Leonardo da Vinci, viale Buozzi, via dei Cappuccini, via Salaiola e arrivo al Circolo Arci di Monterappoli, sarà disposta la sospensione della circolazione veicolare per il tempo strettamente necessario al transito del corteo.

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio stampa


