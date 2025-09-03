Viabilità rinnovata a Empoli: apre il prolungamento di via Liguria

La nuova strada, nella quale andranno confluire anche via Lombardia e via Piemonte, era compresa in un pacchetto di opere di urbanizzazione primaria privata conclusosi a fine luglio 2023. A servizio della strada sono presenti i raccordi alla viabilità esistente, nuovi parcheggi e marciapiedi oltre al verde pubblico e un nuovo tratto di pista ciclabile.
Con ordinanza n. 362 del 2 settembre 2025, si disciplina dunque tutta la viabilità rinnovata per l'area, dove saranno istituiti molti sensi unici. La popolazione è stata avvisata con dei volantini distribuiti nel quartiere. Ecco il dettaglio delle novità:
a) Via Liguria: doppio senso di marcia nel tratto dall’intersezione con via Guido Monaco all’ingresso del parcheggio (ricompreso fra via Guido Monaco e via Liguria) antistante la scuola G. Vanghetti
b) Via Liguria: senso unico di marcia in direzione di Via Serravalle a San Martino nel tratto dall’ingresso al parcheggio (ricompreso fra via Guido Monaco e via Liguria) antistante la scuola G. Vanghetti, fino all’intersezione con Via Serravalle a San Martino;
c) Via Lombardia: senso unico di marcia in direzione di Via Veneto dall’intersezione con la nuova strada che collega via Liguria con Via di San Martino;
d) Via Piemonte: senso unico di marcia in direzione della nuova strada di lottizzazione che congiunge via Liguria a via di San Martino, dall’intersezione con via Guido Monaco e via Giro delle Mura Nord;
e) Via di San Martino: senso unico di marcia in direzione di via Giro delle Mura Nord, dall’intersezione con via Serravalle a San Martino;
f) Nuova strada di lottizzazione che congiunge via Liguria a via di San Martino: doppio senso di marcia;
g) Via Emilia: dall’intersezione con via Lombardia senso unico in direzione di via Liguria;
h) Via Veneto: obbligo di svolta a destra o sinistra, all’intersezione con via Lombardia, con senso unico sia in direzione di via Liguria sia in direzione di via Piemonte.
