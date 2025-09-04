Abc, ecco lo staff dei gruppi del vivaio

Con il via alla nuova stagione, è ufficiale anche lo staff tecnico che guiderà i gruppi del vivaio dell’Abc Castelfiorentino. Sei le formazioni giovanili ai nastri di partenza, di cui una, l’Under 15, ammessa al campionato di Eccellenza. Ben otto, invece, le squadre minibasket, con tutte le annate presenti e la novità del gruppo femminile. Ecco l’organigramma completo.

SETTORE GIOVANILE

Under 19 Gold | all. Renato Gasperoni, ass. Giovanni Cicilano

Under 17 Gold | all. Alberto Ciampolini, ass. Carlo Gozzi

Under 15 Eccellenza | all. Eraldo Mazzuca, ass. Alberto Ciampolini

Allievi CSI | all. Carlo Gozzi, Ass. Eraldo Mazzuca

Under 13 Regionale | all. Giovanni Corbinelli, ass. Tommaso Barlabà

Under 17 Femminile | all. Gianni Lazzeretti, ass. Viola Bandinelli

Responsabile tecnico: Cosimo Corbinelli

MINIBASKET

Esordienti 2014 | istr. Cosimo Corbinelli, ass. Lorenzo Torrigiani

Aquilotti Big 2015 | istr. Daniele Bagnoli, ass. Giacomo Ciulli

Aquilotti Small 2016 | istr. Antonio Ticciati, ass. Tommaso Barlabà

Scoiattoli Big 2017 | istr. Daniele Bagnoli, ass. Raffaele Macalindong

Scoiattoli Small 2018 | istr. Nicol Banchelli, ass. Raffaele Macalindong

Pulcini 2019 | istr. Giulio Fabrizzi, ass. Alessandra Lazzeretti e Caterina Tamburini

Microbasket 2020/21 | istr. Alessandra Lazzeretti, ass. Giulio Fabrizzi e Caterina Tamburini

Minibasket femminile | istr. Sara Bellantoni, ass. Nicol Banchelli

Responsabile tecnico: Daniele Bagnoli

Già a lavoro tutte le squadre del settore giovanile e i gruppi Esordienti e Aquilotti del minibasket. Dalla settimana dell’8 settembre al via anche le due squadre Scoiattoli e, dal 15, i gruppi Pulcini, microbasket e femminile.

Fonte: Abc - Ufficio stampa

