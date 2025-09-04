Abc, ecco lo staff dei gruppi del vivaio

Con il via alla nuova stagione, è ufficiale anche lo staff tecnico che guiderà i gruppi del vivaio dell’Abc Castelfiorentino. Sei le formazioni giovanili ai nastri di partenza, di cui una, l’Under 15, ammessa al campionato di Eccellenza. Ben otto, invece, le squadre minibasket, con tutte le annate presenti e la novità del gruppo femminile. Ecco l’organigramma completo.
SETTORE GIOVANILE
Under 19 Gold | all. Renato Gasperoni, ass. Giovanni Cicilano
Under 17 Gold | all. Alberto Ciampolini, ass. Carlo Gozzi
Under 15 Eccellenza | all. Eraldo Mazzuca, ass. Alberto Ciampolini
Allievi CSI | all. Carlo Gozzi, Ass. Eraldo Mazzuca
Under 13 Regionale | all. Giovanni Corbinelli, ass. Tommaso Barlabà
Under 17 Femminile | all. Gianni Lazzeretti, ass. Viola Bandinelli
Responsabile tecnico: Cosimo Corbinelli
MINIBASKET
Esordienti 2014 | istr. Cosimo Corbinelli, ass. Lorenzo Torrigiani
Aquilotti Big 2015 | istr. Daniele Bagnoli, ass. Giacomo Ciulli
Aquilotti Small 2016 | istr. Antonio Ticciati, ass. Tommaso Barlabà
Scoiattoli Big 2017 | istr. Daniele Bagnoli, ass. Raffaele Macalindong
Scoiattoli Small 2018 | istr. Nicol Banchelli, ass. Raffaele Macalindong
Pulcini 2019 | istr. Giulio Fabrizzi, ass. Alessandra Lazzeretti e Caterina Tamburini
Microbasket 2020/21 | istr. Alessandra Lazzeretti, ass. Giulio Fabrizzi e Caterina Tamburini
Minibasket femminile | istr. Sara Bellantoni, ass. Nicol Banchelli
Responsabile tecnico: Daniele Bagnoli
Già a lavoro tutte le squadre del settore giovanile e i gruppi Esordienti e Aquilotti del minibasket. Dalla settimana dell’8 settembre al via anche le due squadre Scoiattoli e, dal 15, i gruppi Pulcini, microbasket e femminile.
Fonte: Abc - Ufficio stampa
