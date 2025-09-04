Al Piccolo Museo del Giocattolo due giorni con la fumettista Tina Valentino

Nuovo appuntamento al Piccolo Museo del Giocattolo, a Cerreto Guidi, con una due giorni il 12 e 13 settembre in compagnia della fumettista Tina Valentino.

Valentino è una disegnatrice di fumetti italiana che ha frequentato la Scuola Internazionale di Comics a Roma. Ha lavorato come illustratrice per "I Grandi Classici" di Geronimo Stilton e come fumettista ha lavorato su True Blood #6 (IDW), La Driade (Clair de Lune), Rise of the Magi, September Mourning e Top Cow holiday special (tutti e tre questi ultimi titoli sono editi da Top Cow/Image), Nécromants (Drakoo), Cheeky (Space Between).

Attualmente è al lavoro su due serie per il mercato americano. Come copertinista ha lavorato per Penthouse comics, Aspen, Zenescope, Coffin Comics per Lady Death, Z2, Bad Bug, Azure comics, Mount Olympus Comics, Scout comics, Fried comics, Stake comics, Utopia comics e molti altri. Ha anche lavorato alla web series che è stata poi stampata su supporto cartaceo, "Il Crestomat".

Venerdì 12 settembre, alle ore 20, in programma apericena con l'autrice. Sabato 13 settembre alle 10 Workshop di Character Design con Tina Valentino e pranzo al Piccolo Museo del Giocattolo. Prenotazione obbligatoria al 3474979742.

Fonte: Ufficio stampa