Al Teatro C'art di Castelfiorentino torna il seminario sulla vocalità funzionale

Torna al Teatro C’art di Castelfiorentino il seminario dedicato alla vocalità funzionale – Lichtenberger® metodo, condotto da Jan Fischer, insegnante internazionale esperto in fisiologia, acustica, estetica musicale e pratica musicale, oltre che cantante e direttore di coro.

L’appuntamento è fissato per sabato 8 e domenica 9 novembre 2025 e rappresenta un’occasione preziosa per chi vive la voce come strumento espressivo e professionale. Il seminario si rivolge a cantanti, attori, strumentisti, terapeuti e a chiunque desideri approfondire la conoscenza della propria voce, compresi gli insegnanti che ogni giorno la utilizzano come principale mezzo di comunicazione in classe.

Il metodo Lichtenberger®, sviluppato presso l’Istituto di Lichtenberg, si fonda sui principi della fisiologia vocale applicata e pone al centro il risveglio della sensibilità corporea e acustica. Attraverso esercizi mirati e stimolazioni sensoriali, i partecipanti possono sperimentare una voce più naturale, armoniosa e flessibile, capace di autoregolarsi con meno sforzo e maggiore risonanza. Il seminario, che si svolgerà dalle 9.30 alle 13.30 e dalle 14.30 alle 18.30, prevede un numero limitato di posti per garantire un’esperienza intensiva e personalizzata. Le iscrizioni sono già aperte e resteranno disponibili fino al 19 ottobre .

Per informazioni sui costi e sulle modalità di partecipazione è possibile consultare il sito www.teatrocart.com oppure scrivere a info@teatrocart.com.

