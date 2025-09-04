Addio a Giorgio Armani, il suo amore per Versilia e Forte dei Marmi

Lo stilista Giorgio Armani è morto oggi, giovedì 4 settembre, all’età di 91 anni. La notizia è stata resa ufficiale dal gruppo Armani attraverso un comunicato: "Con infinito cordoglio, il gruppo Armani annuncia la scomparsa del suo ideatore, fondatore e instancabile motore. Il signor Armani, come è sempre stato chiamato con rispetto e ammirazione da dipendenti e collaboratori, si è spento serenamente, circondato dai suoi cari. Infaticabile, ha lavorato fino agli ultimi giorni".

Armani ha avuto un legame importante con la Toscana. Negli anni ha scelto infatti Forte dei Marmi, in Versilia, come uno dei suoi luoghi di vacanza prediletti, trascorrendo nella sua villa periodi di riposo in quella località, in compagnia di amici e collaboratori. Il legame con la Versilia, è testimoniato anche dal recente acquisto della Capannina, avvenuto lo scorso agosto.

“La Capannina è simbolo, da quasi un secolo, della mondanità italiana e crocevia di artisti e intellettuali - veniva spiegato in un comunicato l'acquisto -. Per Giorgio Armani, da sempre legato a Forte dei Marmi, rifugio personale e luogo di vacanza, questa acquisizione rappresenta un gesto affettivo, un ritorno alle origini, lì negli anni Sessanta conobbe il suo amico e socio Sergio Galeotti, e un tributo alla tradizione italiana".

"Addio a Giorgio Armani. Con la sua scomparsa l’Italia perde non solo un grande stilista, ma un simbolo di eleganza e di genio creativo che ha portato il nome del nostro Paese nel mondo - scrive il presidente della Toscana Eugenio Giani - . Armani ha rivoluzionato la moda con semplicità e raffinatezza, trasformando il suo stile in un linguaggio universale che resterà per sempre. Il suo lavoro è stato molto più di abiti: è stato cultura, identità, passione italiana. Alla famiglia e a chi gli è stato vicino va il mio pensiero. Il suo segno resterà indelebile nella storia".

Notizie correlate