Bulli ed Eroi a Venezia premia i critici cinematografici Armocida, Canova e Mereghetti

Dopo l'iniziativa dell'11 agosto svoltasi all'Area Verde Camollia Giardino Segreto del Tribunale di Siena dove è stata promossa una iniziativa per la pace con il titolo "Inondiamo il mondo di arte" in occasione della quale è stato proiettato il film I bambini di Gaza di Loris Lai, il 3 settembre alle ore 20 alla Casa della Critica-Lido di Venezia, fra gli Eventi Collaterali della 82 Mostra d'Arte Cinematografica di Venezia, il Centro Studi di Psicologia dell'Arte e Psicoterapie Espressive con il suo Bulli ed Eroi Festival del Film per Ragazzi, con la partecipazione di FEDIC, SIC Settimana Internazionale della Critica, SNCCI Sindacato Nazionale Critici Cinematografici, Fondazione Collodi e Cantine Dei di Maria Caterina Dei, ha assegnato il Premio intitolato a Gregorio Napoli, istituito nel 2015 con la moglie Eliana Lo Castro Napoli a cui quest'anno si è aggiunto Paolo Micalizzi che nel 2024 era con noi alla casa della Critica.

Gregorio Napoli e Paolo Micalizzi rappresentano non solo una guida ma un faro che ci segnala strade nuove e profonde anche quando il buio è fitto. La giuria del Premio collaudata da anni, composta da professionisti riconosciuti nel campo della critica cinematografica, assegna, (i nomi sono in ordine alfabetico) per il 2025 il “Critic Choice Award” a Pedro Armocida, Gianni Canova e Paolo Mereghetti. Tre critici che ricordano in ogni momento che ogni immagine può raccontare verità diverse e ispirano sempre a guardare oltre l'ovvio. I criteri di valutazione per l'assegnazione dei Premi hanno tenuto conto negli anni di importanti variabili: Rigore analitico e qualità dell’argomentazione, Indipendenza e originalità professionale, Capacità di stimolare il dibattito culturale e la comprensione del cinema, Impegno per la diffusione della cultura cinematografica al grande pubblico, Innovazione nello sguardo critico e nella pratica giornalistica.

Dopo il saluto di Paola Dei, Direttrice Artistica del Bulli ed Eroi Festival Internazionale del Film per Ragazzi Val di Chiana Senese con la partecipazione di Val d'Orcia Val di Chiana e Val Tiberina Aretine giunto alla VIII edizione che si svolge in autunno, è stata la volta delle letture di Antonio Castaldo, talentuoso regista, di un pensiero di Eliana Lo Castro Napoli e a seguire Lorenzo Caravello, Presidente della FEDIC di cui Micalizzi era membro, di un ricordo di Federica Micalizzi, figlia del critico. Successivamente la Contessa Maria Giulia Frova, Referente Toscana per Le donne del Vino, ha letto una breve presentazione del Concorso del Festival Bulli ed Eroi che si svolgerà in autunno.

L'iniziativa intende valorizzare la capacità del Cinema di sondare spazi interiori e geografie simboliche, offrendo nuove chiavi di lettura per film e autori. Obiettivo del premio è garantire visibilità e valore sociale alla funzione critica come motore di analisi, dialogo e formazione del pubblico valorizzando voci critiche capaci di offrire letture autorevoli, pluraliste e accessibili, contribuendo al dibatto pubblico sul cinema. La consegna del Premio si intreccia con le principali manifestazioni cinematografiche.

Pedro Armocida è un Critico Cinematografico e membro del Sindacato dei Critici Cinematografici. La sua attività ruota intorno all'analisi dei film, registi e tendenze del cinema contemporaneo, nonché all'impegno professionale nel contesto del giornalismo cinematografico.

Gianni Canova è un Critico Cinematografico di rilievo e figura accademica italiana, noto anche per aver ricoperto il ruolo di Magnifico Rettore della Università IULM di Milano. Nel suo lavoro combina analisi filmica, teoria, didattica, giornalismo e impegno nell'istruzione superiore.

Paolo Mereghetti è un Critico Cinematografico italiano autore de Il Mereghetti. Noto per la sua guida critica ai film che viene aggiornata periodicamente e include valutazioni, commenti e indicazioni. Il suo approccio unisce analisi formale, contesto storico e sensibilità narrativa.

Fonte: Bulli ed Eroi

