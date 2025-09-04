Buongiorno Empoli aderisce alla marcia della Pace che si terrà il 5 settembre e partirà da piazza Farinata degli Uberti alle 18:30. Di seguito la nota.

Come sempre, per questa occasione e per tutte quelle in cui si manifesta per la pace, Buongiorno Empoli ci sarà! Sentiamo il dovere di fare tutto il possibile – e anche l’impossibile – nel rispetto delle nostre competenze, per agire la pace, concretamente. Non c’è dubbio: il vero teatro di guerra – anzi, di sterminio, ed è questo il termine più appropriato – è oggi la Palestina. Ognuno di noi, nella propria vita quotidiana, all'interno delle organizzazioni sociali e politiche a cui appartiene, e attraverso gli eventuali ruoli ricoperti nelle amministrazioni pubbliche, può e deve agire. Possiamo boicottare lo Stato di Israele e interrompere ogni rapporto politico e commerciale con esso, sostenendo con forza tutte le iniziative in difesa del popolo palestinese, come la Sumud Flotilla.

