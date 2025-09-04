Cala Martina, nuovi vandalismi sugli scogli con scritte no vax

Cala Martina, uno dei luoghi più suggestivi della costa maremmana, a nord di Grosseto, è stata nuovamente presa di mira dai vandali. Nella notte ignoti hanno imbrattato gli scogli con frasi e simboli di matrice no vax, ripetendo un gesto analogo a quello compiuto circa un mese fa, quando la stessa area era stata deturpata con vernice rossa.

Le autorità locali e le Bandite di Scarlino hanno già annunciato un intervento rapido per ripulire l’area e restituire decoro a uno dei tratti più caratteristici del litorale.