Camion si ribalta sulla rampa di Barberino in A1, trasportava una sostanza tossica

Cronaca Barberino del Mugello
Si attende l'arrivo di un mezzo specializzato per il travaso della sostanza tossica, si tratterebbe di Ethylhexyl

Questa mattina sull’A1 un mezzo pesante si è ribaltato sulla rampa di uscita di Barberino del Mugello, provenendo da nord in direzione Firenze. L’incidente è avvenuto intorno alle 11:30, quando il camion, urtando la protezione del guard rail nella corsia di decelerazione, si è adagiato su un fianco.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco del comando di Firenze, distaccamento di Barberino, che stanno mettendo in sicurezza l’area. Nella cisterna era contenuto Ethylhexyl, una sostanza tossica, e si attende l’arrivo di un mezzo specializzato per il travaso del liquido e il riposizionamento del veicolo.

Il conducente del camion è riuscito a uscire autonomamente e non ha riportato gravi conseguenze. Nessun altro mezzo è rimasto coinvolto.

Per consentire le operazioni di soccorso e messa in sicurezza, lo svincolo di uscita di Barberino è stato chiuso al traffico. Sul posto anche personale di Autostrade per l’Italia.

