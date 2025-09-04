Camion si ribalta sulla rampa di Barberino in A1, trasportava una sostanza tossica

Questa mattina sull’A1 un mezzo pesante si è ribaltato sulla rampa di uscita di Barberino del Mugello, provenendo da nord in direzione Firenze. L’incidente è avvenuto intorno alle 11:30, quando il camion, urtando la protezione del guard rail nella corsia di decelerazione, si è adagiato su un fianco.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco del comando di Firenze, distaccamento di Barberino, che stanno mettendo in sicurezza l’area. Nella cisterna era contenuto Ethylhexyl, una sostanza tossica, e si attende l’arrivo di un mezzo specializzato per il travaso del liquido e il riposizionamento del veicolo.

Il conducente del camion è riuscito a uscire autonomamente e non ha riportato gravi conseguenze. Nessun altro mezzo è rimasto coinvolto.

Per consentire le operazioni di soccorso e messa in sicurezza, lo svincolo di uscita di Barberino è stato chiuso al traffico. Sul posto anche personale di Autostrade per l’Italia.

Notizie correlate