Cantieri in centro, Più Certaldo all'attacco: "Continui disagi per i cittadini"

"Con una comunicazione simile a quella di un telegramma il Comune di Certaldo ha reso noto alla cittadinanza i lavori di rifacimento della sede stradale attorno al centro".

Così Pardo Cellini, capogruppo di Più Certaldo.

"Una comunicazione che è stata data senza alcuna dichiarazione da parte dei nostri amministratori, forse smemorati del fatto che anche nell’ultima commissione garanzia e controllo, convocato dalla lista ‘Più Certaldo’, era stata data la scadenza di agosto come termine ultimo per completare i lavori attorno al centro urbano".

"Una commissione dove, oltre a questa scadenza, si parlava di valutazioni in corso attorno al semaforo della discordia in via Roma. Un semaforo per il quale il Comune ha speso 8mila euro e dove adesso, così come tante domande che attendono risposte, non si sa quale possa essere il futuro. Le uniche certezze sono i continui e ripetuti disagi che i cittadini e il tessuto commerciale si troveranno ad affrontare dall’8 settembre alle 13, dove in pratica l’accesso al centro urbano, diventerà più che mai complicato, portando altre vie a diventare oggetto di intasamento".

"Speriamo che durante tali lavori non si verifichino disagi o problemi legati al maltempo perché i tratti che verranno chiusi rappresentano una via d’accesso fondamentale al paese. E’ tempo di dare risposte chiare ai cittadini; come è possibile ad esempio non applicare le relative penali a questo cantiere? L’amministrazione comunale invece di fare continui annunci con date e dichiarazioni discordanti, dovrebbe forse fare un passo indietro e scusarsi con la cittadinanza".

"C’è stata anche l’ipotesi di destinare parte delle penali alle attività del centro ma anche questa possibilità è decaduta. Una confusione organizzativa ed amministrativa che come spesso accade ricade sempre e solo sulla cittadinanza, la quale si appresta a vivere una settimana di passione e di speranza che nulla di avverso possa nuovamente accadere. Occorre programmazione, saper coinvolgere la cittadinanza, metterci la faccia e non limitarsi a comunicazioni che solo una volta in essere (a fatto compiuto) vedranno la reazione della comunità di fronte a questi disagi".

"Disagi che tante volte potevano essere evitati coinvolgendo ed ascoltando i cittadini su scelte cruciali, come quelle della viabilità, che incidono pesantemente sulla vita e sulle economie del paese".

Fonte: Lista civica Più Certaldo - Ufficio Stampa

