Caso di Dengue all’Argentario, parte la disinfestazione

Un caso di febbre Dengue è stato registrato all’Argentario (Grosseto), dove l’Asl Toscana Sud Est – Dipartimento di Prevenzione e Igiene Pubblica delle Colline dell’Albegna – ha avviato immediatamente un intervento di disinfestazione mirato contro la zanzara tigre.

Il paziente, che si trovava in una casa di Porto Santo Stefano in via dell’Appetito, è risultato positivo al virus. Non è ancora possibile stabilire se il contagio sia avvenuto in zona o in altro luogo, ma, trattandosi di una malattia trasmessa dalla puntura di zanzare infette del genere Aedes, l’autorità sanitaria ha disposto misure precauzionali per ridurre al minimo il rischio di diffusione.

Nella giornata di oggi sono stati eseguiti trattamenti adulticidi e larvicidi, oltre alla rimozione dei focolai, sia in aree pubbliche che private, nelle vicinanze dell’abitazione frequentata dal paziente.

