Caso di Dengue all’Argentario, parte la disinfestazione

Cronaca Porto Santo Stefano
Condividi su:
Leggi su mobile

Un caso di febbre Dengue è stato registrato all’Argentario (Grosseto), dove l’Asl Toscana Sud Est – Dipartimento di Prevenzione e Igiene Pubblica delle Colline dell’Albegna – ha avviato immediatamente un intervento di disinfestazione mirato contro la zanzara tigre.

Il paziente, che si trovava in una casa di Porto Santo Stefano in via dell’Appetito, è risultato positivo al virus. Non è ancora possibile stabilire se il contagio sia avvenuto in zona o in altro luogo, ma, trattandosi di una malattia trasmessa dalla puntura di zanzare infette del genere Aedes, l’autorità sanitaria ha disposto misure precauzionali per ridurre al minimo il rischio di diffusione.

Nella giornata di oggi sono stati eseguiti trattamenti adulticidi e larvicidi, oltre alla rimozione dei focolai, sia in aree pubbliche che private, nelle vicinanze dell’abitazione frequentata dal paziente.

Notizie correlate

Porto Santo Stefano
Cronaca
10 Maggio 2025

Malore durante un'immersione: muore sub di 50 anni a Porto Santo Stefano

Un uomo di circa 50 anni è deceduto dopo aver accusato un malore durante un’immersione nelle acque dell’Argentario, di fronte a Porto Santo Stefano. Il sub, che si trovava a [...]

Piombino
Cronaca
22 Dicembre 2024

Annullati i collegamenti per Elba e Giglio causa maltempo

Annullati oggi a causa del maltempo varie corse dei traghetti che collegano Piombino (Livorno) all'isola d'Elba e Porto Santo Stefano (Grosseto) e l'isola del Giglio. In Toscana, fino al termine [...]

Siena
Cronaca
3 Ottobre 2024

Azienda accusata di evasione per 2,5 milioni di euro: sequestri e tre soci amministratori denunciati

La Guardia di Finanza di Grosseto ha eseguito un maxi sequestro nei confronti di una società commerciale operante a Siena, Grosseto, Porto Santo Stefano e nell'alto Lazio, accusata di evasione [...]



Tutte le notizie di Porto Santo Stefano

<< Indietro

ISCRIVITI alla newsletter quotidiana di gonews.it

Ogni giorno alle 19 le notizie più importanti

torna a inizio pagina