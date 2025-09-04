Chiusa per lavori l'uscita Empoli Centro in direzione mare

Su disposizione dell’Ufficio Viabilità della Città Metropolitana di Firenze è stata prevista, sulla Strada di Comunicazione Firenze-Pisa-Livorno, la chiusura della rampa di uscita dello svincolo di "Empoli Centro", in direzione mare, dalle ore 9 del giorno 4 alle ore 9 del giorno 5 settembre per l'attività di ripristino pozzetti di ispezione.
In sede dei lavori, per l'utenza veicolare sarà predisposta opportuna segnaletica di preavviso e di percorso alternativo.
Fonte: Città Metropolitana di Firenze - Ufficio stampa
