Divieto di balneazione in tre tratti di costa a Marina di Pietrasanta

Tre aree del litorale di Marina di Pietrasanta (Lucca) sono state dichiarate temporaneamente non idonee alla balneazione a seguito degli ultimi controlli dell’Arpat. Le analisi effettuate il 2 settembre hanno infatti evidenziato concentrazioni di microrganismi batterici superiori ai limiti consentiti dalla normativa.

Il sindaco Alberto Stefano Giovannetti ha quindi firmato tre ordinanze che vietano i bagni in mare:

Motrone, dalla foce del fosso fino a via Livorno; Tonfano, nello specchio d’acqua compreso tra via Livorno e via Ricasoli; Fiumetto (zona nord), dalla foce del fosso omonimo a via Pasubio.

Secondo quanto riferito dal primo cittadino, il fenomeno sarebbe collegato ai forti temporali che hanno interessato la Versilia negli ultimi giorni, come confermato dall’Arpat. «Abbiamo chiesto subito all’Agenzia regionale di procedere con le controanalisi – ha dichiarato Giovannetti – che saranno effettuate la mattina del 5 settembre e i cui esiti arriveranno entro poche ore».

Le comunicazioni ufficiali dell’Arpat sono pervenute oggi agli uffici comunali, consentendo così l’adozione immediata delle ordinanze di divieto.