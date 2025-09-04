È morto Giancarlo Lazzeretti, ex attaccante del Pontedera e del Tuttocuoio

Se ne è andato a 85 anni Giancarlo Lazzeretti, conosciuto ex calciatore che ha militato nei livelli professionisti e semi professionistici tra gli anni ‘60 e gli anni ‘70.

Lazzeretti è morto nella notte tra mercoledì e giovedì all’ospedale Lotti di Pontedera. Ha sempre vissuto a Capannoli, ha lavorato in Piaggio ed è stato un attaccante centrale che ha militato in carriera in squadre come Pontedera, Tuttocuoio e Capannoli.

Lazzeretti lascia la moglie Gioia, la figlia Simona e gli amati nipoti. La salma è esposta nella cappella della Pubblica assistenza di Capannoli. I funerali sono in programma venerdì 5 settembre alle 16 nell’abbazia San Bartolomeo, sempre a Capannoli.

