Festival della Legalità, a Firenze l'incontro aperto ai giovani "Storie di mafia. Silenzi e resistenza"

Firenze torna a far sentire la propria voce con il secondo evento del 9° Festival della Legalità, aprendo un ponte di comunicazione con le istituzioni e i giovani di Crotone che sono scesi in piazza per manifestare contro la mafia. Venerdì 5 settembre al Caffè Letterario Le Murate ore 18.30 appuntamento con "Storie di mafia. Silenzi e resistenza".

Un confronto sul tema della legalità aperto ai giovani coordinato da Mimma Dardano presidente del Gomitolo Associazione per la Legalità. Saluti di Paolo Giaccheri presidente Fondazione I Medici F3 e Salvatore Calleri presidente Fondazione Caponnetto. Interventi di Domenico Guarascio procuratore capo di Crotone, Santo Papaleo autore del libro "Uzu Rafele", Raffaella Conci presidente della Cooperativa Terre Joniche, l'assessora Benedetta Albanese del Comune di Firenze. Modera Claudio Riillo. Segue concerto di Martinica Boison.