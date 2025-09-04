Fondi sfitti Empoli, domani il primo appuntamento in Comune

Un nuovo progetto che punta a unire chi ha un fondo sfitto con chi ha un'idea imprenditoriale, commerciale, artigianale o culturale e ha bisogno di luoghi per realizzarla. Il Comune di Empoli vuole investire sui fondi sfitti per sostenere il commercio del centro e provare, insieme, a far risollevare quelle saracinesche che sono state costrette ad abbassarsi.

Domani, venerdì 5 settembre 2025, alle 17.30, nella sala consiliare al primo piano del palazzo comunale in via Giuseppe del Papa, 41, si terrà il primo incontro coi proprietari dei fondi per presentare il progetto e raccogliere adesioni.

Parteciperanno amministratori e tecnici comunali per illustrare i dettagli dell'iniziativa pertanto è fondamentale la partecipazione di tutti i proprietari per poter condurre insieme questo progetto, che sul lungo periodo porterà a rilanciare alcune zone più complesse per il centro storico, oltre a quanto fatto con la programmazione di eventi per tutto l'anno oltre al periodo primaverile e natalizio.

Il progetto rappresenta una duplice opportunità: da un lato, permette ai proprietari di trovare occasioni per riattivare i propri immobili; dall'altro, offre a giovani e meno giovani che hanno sviluppato un'idea un luogo concreto per realizzarla. L'auspicio è che, al termine della fase temporanea, le attività sperimentali possano decidere di investire e rimanere nel centro storico, avviando una ripresa duratura a beneficio dell'intera comunità.

Il cuore del progetto prevede il riuso temporaneo dei fondi sfitti in una parte del Giro d'Empoli. A partire da fine novembre 2025 e fino a fine marzo 2026, in concomitanza con il periodo natalizio, l'amministrazione si impegnerà per far riaprire ai privati alcuni di questi spazi. A breve verrà lanciata una prima call pubblica rivolta ai proprietari dei fondi e, allo stesso tempo, una seconda call pubblica a tutti coloro che hanno un'idea imprenditoriale, sia essa commerciale, artigianale o culturale. Questa iniziativa è in linea con gli obiettivi e i finanziamenti della Regione Toscana, che punta sulla rigenerazione urbana e sul sostegno alle nuove imprese.

Notizie correlate