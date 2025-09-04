Fucecchio inaugura il dipinto dedicato alla Madonna della Ferruzza

Fucecchio si arricchisce di una nuova opera d'arte. In occasione dei festeggiamenti della Madonnina della Ferruzza, venerdì 5 settembre alle 21.15 nell'omonima chiesina della Ferruzza verrà presentata la tavola che riproduce l'immagine della Madonna della Ferruzza attribuita a Filippino Lippi. La stessa è stata commissionata da Antonio Pisano, motore e volontario del comitato organizzatore della piccola chiesa della Ferruzza. La tavola è stata realizzata dall'artista Benedetta Chiari, una giovane pittrice fucecchiese peraltro del popolo della contrada Ferruzza. Il dipinto è stato finanziato con il contributo del comitato organizzatore della chiesa Ferruzza e dalla contrada Ferruzza. Lo stesso verrà collocato nella nicchia posta all'esterno della chiesa vicino alla fonte della Ferruccia come indicato dall'Arciprete Andrea Pio Cristiani. La teca è stata realizzata dalla ditta artigiana Eitos di Gabriele Frino.

L’inaugurazione dell’immagine della Madonna nella nostra città non è solo un evento esteriore, ma un gesto che parla al cuore della nostra comunità. In un tempo in cui tutto corre veloce e i punti di riferimento sembrano svanire, la presenza visibile di Maria diventa un richiamo profondo alla fede, alla speranza e alla protezione ed anche un punto di sosta per tanti pellegrini che ogni anno percorrono la via Francigena. Maria, madre di tutti, non entra solo nelle nostre piazze, ma desidera abitare anche nelle nostre case, nei nostri cuori, nei luoghi della fatica quotidiana. La sua immagine ci invita a fermarci, ad alzare lo sguardo, a ricordarci che non siamo soli.

Per molti, la Madonna è stata rifugio nei momenti difficili, conforto nelle lacrime, luce nel buio. Collocare la sua immagine in un luogo pubblico è un modo per dire, come comunità: “Abbiamo bisogno della tua presenza, Madre. Veglia su di noi, accompagna le nostre strade, ascolta le nostre preghiere.” Questo momento diventa anche un segno di unità: credenti e non credenti possono riconoscersi in quel volto dolce e materno che parla di amore, accoglienza e pace. È un richiamo silenzioso a ciò che ci unisce, più che a ciò che ci divide. Che l’immagine della Madonna della Ferruzza ci ricordi ogni giorno la bellezza della solidarietà, il valore della fede e la forza dell’amore che sa prendersi cura degli altri. In lei troviamo non solo un simbolo religioso, ma una presenza viva, che continua a camminare accanto a noi.

Fonte: Ufficio stampa

