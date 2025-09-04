Furti e spaccate a Firenze: colpi a ristoranti, negozi e (di nuovo) al liceo Machiavelli

Notte movimentata nel centro storico, dove si registrano nuovi furti e spaccate. Tra il 2 e il 3 settembre i ladri hanno colpito in via Lambertesca, a due passi dagli Uffizi, forzando la portafinestra della cucina del ristorante Il Ricettario: portati via solo 10 euro dalla cassa. L’allarme è stato dato dal titolare la mattina successiva, con la polizia intervenuta per i rilievi.

Questa mattina sono state scoperte altre due effrazioni: una in un bar di via Bufalini e l’altra in un centro estetico di via degli Alfani. Ancora non è stata quantificata l’entità dei danni né presentate le denunce da parte dei proprietari.

Non solo locali e negozi: i ladri sono tornati anche al liceo Machiavelli di via Santo Spirito, già visitato la scorsa settimana. Con la stessa modalità – senza forzare porte né finestre – hanno scassinato i distributori automatici e questa volta portato via anche due computer. L’allarme è stato dato dalla preside mercoledì mattina. La polizia indaga per capire come i malviventi riescano a introdursi nell’edificio senza lasciare segni di scasso.