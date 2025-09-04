Galletti (M5S): "Chi non condivide scelte iscritti dovrebbe lasciare"

Nel Movimento 5 Stelle “le scelte compiute dagli iscritti attraverso il voto on-line devono essere rispettate”. Lo afferma la coordinatrice regionale Irene Galletti, dopo l’uscita di tre consiglieri comunali di Livorno.

Stella Sorgente e Francesco Belais hanno lasciato il gruppo per motivi di lavoro, mentre il capogruppo Andrea Morini ha deciso di passare al gruppo misto, contestando il sostegno dei 5 Stelle a Eugenio Giani in vista delle regionali.

Galletti ha espresso gratitudine a Sorgente e Belais “per l’impegno profuso a servizio della comunità livornese”, augurando loro il meglio. Ma sul caso di Morini è stata netta: “Chi non condivide più il mandato politico del Movimento 5 Stelle dovrebbe avere la coerenza di rimettere la propria carica a disposizione degli elettori e dimettersi”.

Notizie correlate