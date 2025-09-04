Gara ciclistica a Castelfiorentino, attesi oltre 110 atleti da tutta Italia

Panorama di Castelfiorentino

Oltre 110 atleti provenienti da varie regioni d’Italia sono attesi domenica 7 settembre a Castelfiorentino per una gara ciclistica denominata “3° Coppa Città di Castelfiorentino – 3° Trofeo Sportivi Il Bastione – 1° Coppa Sport Angels”, che prenderà il via dalle 14.00 nei pressi del Circolo “Il Bastione” (via Verdi).

Organizzata dall’associazione “Sport Angels ASD” con il patrocinio del Comune di Castelfiorentino, la corsa si sviluppa su percorso complessivo di 123 km, che interessa nella prima parte il capoluogo urbano (circuito di 8 km, da percorrere cinque volte) e nella seconda soprattutto la periferia e le frazioni, come Cambiano, il Molino di Granaiolo, Castelnuovo d’Elsa, bivio Coiano, via Praticelli, per poi proseguire lungo via Machiavelli e, superata la rotatoria nei pressi della loc. Pesciola, le vie del centro cittadino (via Battisti, via Masini).

La gara di domenica sarà disputata dai giovani della categoria Juniores (17/18 anni), la stessa che poche settimane fa ai Campionati del Mondo ha registrato il successo straordinario del castellano Francesco Matteoli, medaglia d’oro nella gara di inseguimento a squadre.

Direttore di corsa è Davide Venanzoni, vicedirettrice Lisa Zappacenere. Il Presidente della Giuria è Andrea Goti. L’arrivo è previsto in via Battisti intorno alle ore 17.00.

Si invitano i cittadini a prendere nota dell’ordinanza dove sono riportati i limiti alla circolazione durante il passaggio della corsa e il divieto di sosta (con rimozione coatta dei veicoli lasciati eventualmente lasciati in sosta abusiva) nelle seguenti vie: Via Cesare Battisti, su ambo i lati, dal n.c. 90 al n.c. 40 dalle ore 8:00 alle ore 19:00; tratto di Via Verdi, compreso tra l'intersezione con Via Don Minzoni e l'intersezione con Via F.lli Rosselli, su ambo i lati, dalle ore 8:00 alle ore 19:00; Piazza Cherubini, nell’area contraddistinta da apposita cartellonistica, dalle ore 8:00 alle ore 19:00.

Fonte: Comune di Castelfiorentino

