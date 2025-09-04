Buongiorno oggi riprende la rubrica #cucinarechebontà. Ringrazio Rossella per la prima ricetta "Girelle al prosciutto cotto e rucola", una ricetta che stuzzica l'appettito e può essere un antipasto, un finger food da mangiare anche una festa.
Girelle al prosciutto cotto e rucola
Ingredienti per 4 persone
Pane per tramezzini lungo, 5 fette
150 gr di prosciutto cotto
100 gr di robiola
Pepe q.b.
Sale q.b.
50 gr di latte
30 gr di rucola
Preparazione
In un recipiente porre la robiola, il prosciutto cotto tagliato grossolanamente, sale, pepe, latte e frullate con il frullatore ad immersione fino a che diventerà una crema. Porre la crema sul pane, sopra mettete la rucola, arrotolate con delicatezza e poi avvolgete il rotolo nella pellicola trasparente. Ripetete l’operazione fino alla fine della crema (cinque rotoli). Fateli riposare in frigo per 30 minuti. Poco prima di servirli tagliateli a fette spesse di circa 1 cm.
Rossella
Mandate le vostre ricette a michela@radiolady.it Seguitemi anche su Facebook www.facebook.com/groups/cucinarechebonta/
Potete ascoltare la ricetta sulle frequenze di Radio Lady 97.7 di Empoli (Fi) oppure sui 102.100 nelle zone di Pisa a partire dalle 8:35 circa ogni giovedì. Il sabato mattina verso le 10:35 c'è cucinare che bontà internazionale, con le ricette da tutto il mondo.
Potete seguire la radio anche in DAB per tutta la Toscana.
Potete seguire la radio anche in DAB per tutta la Toscana.