Grembiuli con l’effigie di Mussolini, multato ambulante a Firenze

Esponeva grembiuli con l’immagine di Benito Mussolini in pieno centro storico, ma la vendita di simili articoli è vietata dal regolamento Unesco. Per questo la polizia municipale ha multato con 400 euro un banco ambulante e ha sequestrato tutta la merce.

Il controllo è scattato dopo una segnalazione. Gli agenti hanno trovato i grembiuli ben visibili sulla strada, con tanto di adesivo del prezzo: raffiguravano il volto di Mussolini, il nome in grande e due fasci littori ai lati, sullo sfondo dei colori della bandiera italiana.

L’intervento rientra nelle attività di vigilanza volte a contrastare l’esposizione e la vendita di articoli che violano le norme a tutela del centro storico patrimonio dell’umanità.