I Kit Lions Codice Rosa alle vittime di violenza: la prima delle consegne simboliche al Santa Maria Nuova

Il progetto avviato in accordo con la Regione Toscana risale a un anno fa ma le prime consegne alle Aziende sanitarie sono partite solo da qualche mese. Così ancora in questi giorni il Lions International distretto 108LA Toscana sta procedendo a consegnare agli ospedali della regione i kit Lions per il Codice Rosa, destinati a chi è stato vittima di una violenza. All’ospedale Santa Maria Nuova si è tenuta questa mattina la prima delle tre consegne simboliche (le altre saranno al Santo Stefano di Prato e al San Jacopo di Pistoia) alla presenza della Direzione aziendale della Asl Toscana centro, con il Direttore generale, Ing. Valerio Mari, il Direttore amministrativo, Valeria Favata e il Vice Direttore sanitario, Silvia Guarducci. Presenti anche i professionisti del Pronto Soccorso di Santa Maria Nuova tra cui il Direttore Michele Lanigra e le operatrici referenti del Codice Rosa dell’ospedale, la dottoressa Francesca Romana Ermini e l’infermiera, Miranda Most. Per l’Azienda hanno partecipato anche la referente del Codice Rosa, Rosa Barone e il Direttore della Programmazione attività consultoriali, Arianna Maggiali.

“L’accoglienza delle vittime di violenza è una delle sfide più delicate per ogni struttura sanitaria. Per questo – ha sottolineato il Direttore generale Mari – desideriamo ringraziare il Lions International: con questo kit la nostra Azienda riceve un segno di vicinanza importante. Questa donazione è la prova tangibile di profonda attenzione e umanità per chi in un momento di grande sofferenza ha bisogno di ricevere un’assistenza tempestiva ed efficace. Nel percorso di cura sanitario e sociale di chi è stato vittima di una violenza, questo kit rappresenta un ulteriore strumento di sostegno, rafforzando la rete regionale del progetto Codice Rosa”.

Nei presidi ospedalieri dell'Azienda Usl Toscana centro gli accessi nel 2024 sono stati complessivamente 756. Di questi 116 sono avvenuti a Santa Maria Nuova. Negli altri ospedali fiorentini della Asl Toscana centro, Santa Maria Annunziata e San Giovanni di Dio, gli accessi nel 2024 sono stati rispettivamente 67 e 123.

Complessivamente nel 2024 a livello aziendale per il 53, 6% si è trattato di urgenza indifferibile. Nel 2025, nei primi due trimestri, a livello aziendale si sono registrati rispettivamente 192 e 191 accessi, per un totale di 383 accessi nel primo semestre.

“Il dato sta emergendo e lo stiamo affrontando – ha commentato Rosa Barone, referente per l’Azienda del Codice Rosa - Siamo in accordo con la rete e con tutto il tessuto associativo che ci può aiutare a dare delle risposte. Siamo molto orgogliosi di aver costruito anche questa alleanza con i Lions per andare avanti insieme”.

Questa mattina per il Lions International distretto 108LA Toscana hanno preso parte alla cerimonia l’attuale Governatore, Gilberto Tuccinardi, il Pas Governatore, Francesco Cottini, il coordinatore del service dei kit per la Toscana, Luca Betti, accompagnati da alcuni presidenti e soci dei Club della zona.

“Era nostra intenzione secondo il principio di cittadinanza attiva e lo spirito solidaristico che contraddistingue questa iniziativa – ha spiegato Gilberto Tuccinardi, il Governatore attuale del Lions International distretto 108LA Toscana – essere di supporto alle amministrazioni pubbliche e in particolare a strutture come quelle ospedaliere a cui siamo sempre profondamente grati per l’attività che svolgono. Da qui l’idea di manifestare vicinanza a chi è stato vittima di violenza con un gesto di rispetto e di amore”.

I kits saranno sia per uomo che per donna adulti nonché per i minori. A livello regionale saranno fornite per gli adulti 250 unità tra cui magliette, slip e accessori per l’igiene e, se necessari, pantaloni e felpe unisex. Per i minori gli indumenti e gli accessori forniti saranno un centinaio. Tutti i capi saranno suddivisi per taglie, già concordate con i responsabili e saranno posti all’interno di uno zainetto con indicata la taglia all’esterno.

“Abbiamo voluto dare un segnale di attenzione verso chi si trova in una condizione di fragilità – ha dichiaratore il Pas Governatore dei Lions, Francesco Cottini, che circa un anno fa ha dato il via al service - ma anche riconoscere e sostenere il lavoro di chi ogni giorno accoglie e assiste le vittime di violenza”.

“Ci siamo focalizzati sul momento critico dell’accoglienza in ospedale che è anche il momento in cui chi è vittima di una violenza viene privato dei propri indumenti che vengono lasciati a disposizione dell’autorità giudiziaria – spiega Luca Betti coordinatore del service dei kit Lions per il Codice Rosa per la Toscana – Così ci siamo attivati con la Regione con cui abbiamo condiviso l’accordo sul percorso del Codice Rosa”.

Dai DATI del 16° Rapporto della Violenza di genere in Toscana 2024

Nell'ultimo Rapporto sulla Violenza di Genere in Toscana risulta che nel 2023 in tutta la rete regionale Codice Rosa delle Aziende sanitarie e delle Aziende ospedaliero universitarie, si sono registrati 2.302 accessi in Codice Rosa di cui 400 di minorenni (nel 2022 gli accessi in totale erano stati 2138, con numeri significativamente minori gli anni dal 2019 al 2021).

Sempre nel 2023 complessivamente, per quanto riguarda gli accessi degli adulti, la presenza femminile è sempre la più consistente anche se registra un punto percentuale in meno rispetto al 2022, con l’81,5%, riportando quella maschile al 18,5%. Superiore anche la percentuale della presenza femminile rispetto a quella maschile negli accessi da parte dei minorenni, rispettivamente 56,7% e 43,3%.

Fonte: Ausl Toscana Centro

Notizie correlate