Incendio all’interno di un garage nel Fiorentino

I Vigili del fuoco del comando di Firenze, distaccamento di San Casciano in Val di Pesa, sono intervenuti dalle ore 12:25 nel comune di San Casciano in Val di Pesa in Via A. Caponnetto, per un incendio all’interno di un garage situato nel sottosuolo di un edificio composto da due piani fuori terra. Non ci sarebbero persone coinvolte.

Sul posto una squadra, e in supporto un’autobotte e il carro aria. Effettuato lo spegnimento dell'incendio del garage dove al suo interno era presente un’autovettura.

Sono in corso le operazioni di raffreddamento, di minuto spegnimento e l’estrazione dei fumi della combustione dal sottosuolo. Danni da fumo e agli impianti nei locali interrati. Sul posto richiesto a scopo precauzionale un equipaggio sanitario.