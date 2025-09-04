Insegue e cerca di colpire un ragazzo con una bottiglia: denunciato 37enne a Firenze

Momenti di tensione la sera del 3 settembre in viale Don Minzoni a Firenze, dove un 37enne di origine marocchina, in evidente stato di agitazione, ha creato scompiglio tra i passanti. Dopo aver inveito contro alcune persone – rimediando uno schiaffo da un uomo – l’uomo avrebbe tentato di colpire con una bottiglia un ragazzo con cui aveva avuto un diverbio, inseguendolo fino all’interno di un hotel dove il giovane si era rifugiato.

Secondo quanto ricostruito, all’ingresso dell’albergo, frequentato in quel momento da famiglie straniere e studenti statunitensi, l’uomo avrebbe continuato a inveire, danneggiando anche una porta a vetri. Allertata dal personale della struttura, la polizia è intervenuta sul posto.

Alla vista degli agenti, il 37enne ha opposto resistenza, costringendo gli operatori a bloccarlo. È stato poi trasportato in ospedale con un’ambulanza.

L’uomo rischia ora una denuncia per resistenza a pubblico ufficiale.