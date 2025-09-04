'La ragazza delle gardenie' di Christian Olcese al Festival Onirica di Carrara

Il Festival Onirica di Carrara ospiterà, venerdì 5 settembre 2025, la proiezione del cortometraggio La Ragazza delle Gardenie, scritto e diretto dal regista e sceneggiatore Christian Olcese. L’evento si terrà presso il Cinema Nuovo di Carrara, a partire dalle ore 20.00, consolidando il legame del festival con il cinema indipendente e con le nuove voci del panorama creativo italiano.

La Ragazza delle Gardenie racconta la storia di Alessandra, politica impegnata e frettolosa, che torna a Cassano Spinola (Alessandria), suo paese d’origine, per vendere la vecchia casa di famiglia. Il luogo è legato a una prozia, poetessa vissuta nel 1900, che attraverso un diario racconta la sua innocente infatuazione per un contadino al servizio della famiglia. Alla fine della giornata, Alessandra decide di mantenere la proprietà e ritorna nella capitale.

Il film, che ha già destato l’attenzione della critica, è stato realizzato con un cast di grande rilievo, fra cui Marta Gastini, Francesco Patanè e Steve Della Casa, che in questa occasione veste i panni di attore.

Christian Olcese, regista e sceneggiatore genovese, porta avanti un’idea di cinema poetico, dove le immagini dialogano con la parola scritta e letta. Nei suoi lavori, le voci fuori campo che recitano testi poetici o evocativi diventano parte integrante della narrazione. Già con Lettera a Faber, documentario omaggio a Fabrizio De André con la voce narrante di Francesco Patanè, Olcese aveva sperimentato questa via, che trova oggi nuova forza in La Ragazza delle Gardenie. Il suo cinema punta a emozionare e coinvolgere lo spettatore senza ricorrere necessariamente alla violenza per impressionarlo.

