Lavori in centro a Montespertoli per l'incrocio delle 'Quattro Strade'

Prosegue il cantiere di rigenerazione urbana del centro storico. Dopo la prima fase avviata su via Sidney Sonnino lo scorso giugno, da giovedì 11 settembre 2025 inizieranno i lavori di demolizione e ripavimentazione all’incrocio tra via Roma, via Sidney Sonnino, via Dante Alighieri e via Guido Martini, il nodo viario conosciuto come “le Quattro Strade”.

L’intervento, parte del progetto complessivo dal valore di 590.000 euro, interamente finanziato dal Comune, prevede una nuova pavimentazione in pietra con disegno differenziato per marcare l’area dell’incrocio, oltre a una riorganizzazione della viabilità e della sosta.

Per consentire l’esecuzione dei lavori in sicurezza sono state disposte modifiche temporanee:

• Via Dante Alighieri: istituito il doppio senso di circolazione nel tratto tra via Sonnino e via Fontanelle, con divieto di transito ai non residenti; l’accesso è consentito a residenti, frontisti, mezzi di soccorso, forze dell’ordine e servizi di raccolta rifiuti dall’intersezione con via Fontanelle.

• Via Guido Martini, via Guglielmo Marconi, vicolo dell’Aia e piazza Don Minzoni: divieto di transito eccetto residenti, frontisti e autorizzati.

• Via Guido Martini: doppio senso nel tratto tra l’incrocio con via Marconi e via Roma; senso unico nel tratto tra via Marconi e via Trieste (da via Marconi verso via Trieste), a eccezione dei mezzi della Pubblica Assistenza Croce d’Oro e dei servizi pubblici. Attivo, inoltre, il divieto di sosta su entrambi i lati.

• Piazza del Popolo: nei giorni 9 e 10 settembre verranno realizzati i nuovi stalli di sosta e la relativa segnaletica orizzontale e verticale, con divieto temporaneo di sosta e transito su alcune porzioni della piazza e di via Roma.

Le modifiche alla circolazione resteranno in vigore per circa due mesi. La conclusione della fase di cantiere alle “Quattro Strade” è prevista per novembre, quando sarà riaperta la circolazione e i lavori si sposteranno su via Roma.

In ogni fase dei lavori saranno sempre garantiti il passaggio delle ambulanze, i mezzi di emergenza, i veicoli di ALIA per la raccolta rifiuti e i residenti autorizzati.

L’intervento alle Quattro Strade rientra nel più ampio progetto di riqualificazione del centro storico, che comprende la completa ripavimentazione di via Sonnino e via Roma, la realizzazione di una nuova regimazione delle acque, l’installazione di arredi urbani, l’ampliamento delle zone a traffico limitato, l’istituzione di un’area pedonale lungo le due vie e una diversa configurazione della mobilità. L’obiettivo è rendere il cuore del paese più bello, sicuro e accogliente, favorendo comunque l’accesso alla zona commerciale tramite accorgimenti al sistema della viabilità attorno al centro.

La cittadinanza è invitata a a segnalare eventuali criticità scrivendo all’indirizzo: lavoripubblici@comune.montespertoli.fi.it.

Fonte: Comune di Montespertoli - Ufficio stampa

Notizie correlate