Le ballerine di Castelfranco volano agli Europei

Sport Castelfiorentino
Condividi su:
Leggi su mobile

Dopo primo il posto assoluto alle finali nazionali di Massa Carrara

Le giovani artiste di Castelfranco di Sotto pronte a rappresentare l’Italia.

Sono quindici le giovani performer, tutte allieve dell' insegnante e coreografa Sabrina Lombardi, che con impegno, talento e dedizione hanno conquistato un traguardo straordinario: la qualificazione agli Europei del concorso Performar Cuo Italia, dopo una serie di vittorie mozzafiato.

Tutto ha avuto inizio durante Danza in Fiera, la più importante manifestazione italiana dedicata alla danza, che ogni anno attira a Firenze centinaia di talenti da tutta la penisola. Proprio lì, le ragazze hanno brillato non solo per la qualità delle loro performance, ma anche per la forza espressiva dimostrata sul palco, ottenendo prestigiose borse di studio e attirando l’attenzione di uno dei giudici della competizione. Questo incontro decisivo ha portato alla loro promozione diretta alla fase regionale del concorso.

Il 3 maggio, durante la tappa toscana di Performar, le giovani artiste hanno confermato tutto il loro valore, aggiudicandosi il primo premio nella loro categoria e guadagnandosi così l’accesso alle finali nazionali, che si sono svolte sei mesi fa a Massa Carrara. Anche in quell’occasione, la loro esibizione è stata all’altezza delle aspettative: primo posto assoluto, superando con merito la concorrenza di scuole da tutta Italia.

Il 2 settembre è arrivata la notizia più attesa: le ragazze sono ufficialmente tra le prime 12 classificate e voleranno agli Europei, portando con sé non solo la loro passione per la danza, ma anche l’orgoglio di un’intera comunità.

Un risultato che riempie di gioia e soddisfazione Castelfranco di Sotto, testimoniando quanto arte, teatro e danza possano essere strumenti fondamentali per la crescita personale, l’unione e la valorizzazione del talento delle nuove generazioni.

Notizie correlate

Empoli
Sport
4 Settembre 2025

Quando il calcio unisce: ad Empoli il 'Torneo dell'Amicizia' dell'Associazione Giovani Africani

Sabato 6 e sabato 13 settembre l'oratorio di Sant'Andrea di Empoli ospiterà la seconda edizione del Torneo dell'Amicizia. L'evento partirà dalle ore 9:00 e vedrà la partecipazione di ben 8 [...]

Ciclismo
Sport
2 Settembre 2025

Il castellano Kristian Sbaragli terminerà la carriera da professionista a fine stagione

Kristian Sbaragli dice basta. A trentaquattro anni ha deciso di lasciare le corse da professionista. Il ciclista di Castelfiorentino, nato nel 1990 a Empoli, ha pubblicato un breve ma sentito [...]

Castelfiorentino
Attualità
26 Agosto 2025

HoopsXCastello, torneo giovanile di Basket a Castelfiorentino

C’è chi ha pensato alle squadre e chi alla pubblicità. Chi ha progettato il Logo e chi si è impegnato nella ricerca degli sponsor, o magari nella comunicazione “social”. E’ [...]



Tutte le notizie di Castelfiorentino

<< Indietro

ISCRIVITI alla newsletter quotidiana di gonews.it

Ogni giorno alle 19 le notizie più importanti

torna a inizio pagina