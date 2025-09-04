Le ballerine di Castelfranco volano agli Europei

Le giovani artiste di Castelfranco di Sotto pronte a rappresentare l’Italia.

Sono quindici le giovani performer, tutte allieve dell' insegnante e coreografa Sabrina Lombardi, che con impegno, talento e dedizione hanno conquistato un traguardo straordinario: la qualificazione agli Europei del concorso Performar Cuo Italia, dopo una serie di vittorie mozzafiato.

Tutto ha avuto inizio durante Danza in Fiera, la più importante manifestazione italiana dedicata alla danza, che ogni anno attira a Firenze centinaia di talenti da tutta la penisola. Proprio lì, le ragazze hanno brillato non solo per la qualità delle loro performance, ma anche per la forza espressiva dimostrata sul palco, ottenendo prestigiose borse di studio e attirando l’attenzione di uno dei giudici della competizione. Questo incontro decisivo ha portato alla loro promozione diretta alla fase regionale del concorso.

Il 3 maggio, durante la tappa toscana di Performar, le giovani artiste hanno confermato tutto il loro valore, aggiudicandosi il primo premio nella loro categoria e guadagnandosi così l’accesso alle finali nazionali, che si sono svolte sei mesi fa a Massa Carrara. Anche in quell’occasione, la loro esibizione è stata all’altezza delle aspettative: primo posto assoluto, superando con merito la concorrenza di scuole da tutta Italia.

Il 2 settembre è arrivata la notizia più attesa: le ragazze sono ufficialmente tra le prime 12 classificate e voleranno agli Europei, portando con sé non solo la loro passione per la danza, ma anche l’orgoglio di un’intera comunità.

Un risultato che riempie di gioia e soddisfazione Castelfranco di Sotto, testimoniando quanto arte, teatro e danza possano essere strumenti fondamentali per la crescita personale, l’unione e la valorizzazione del talento delle nuove generazioni.

Notizie correlate