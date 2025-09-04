Legionella a Livorno, tornano utilizzabili le docce dei Bagni Pancaldi-Acquaviva

Sono tornate pienamente accessibili le docce fredde e calde dei Bagni Pancaldi-Acquaviva a Livorno, rimaste chiuse per diversi giorni in seguito al rilevamento del batterio della legionella.
Il Comune, dopo la comunicazione dell’Asl Toscana Nord Ovest sull’esito negativo dei campionamenti eseguiti nello stabilimento, ha revocato da oggi, 4 settembre, il divieto di utilizzo che riguardava in particolare la zona denominata “Rena” e le docce fredde.
"Ad oggi – si legge nella nota diffusa dal Comune – tutte le docce fredde e calde degli Stabilimenti Balneari Riuniti Pancaldi-Acquaviva risultano aperte e utilizzabili".
